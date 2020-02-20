З літака вийшли всі евакуйовані з Уханя українці та іноземці

Евакуйовані з Уханя українці, іноземці та екіпаж зійшли з літака, прикордонники в цілому оформили 94 людини. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

У Міжнародному аеропорту міста Харкова забезпечили прикордонне оформлення 94 осіб, які прибули спецрейсом з Китаю. Всього прилетіли 22 членів екіпажу та супровідного медичного персоналу, а також 72 пасажира.

Серед пасажирів, які будуть спрямовані на обсервацію, 45 громадян України та 27 іноземців (громадяни Аргентини, Еквадору, Домініканської Республіки, Сальвадору, Коста-Рики, Чорногорії, Панами та Ізраїлю).

Інформацію про пасажирів прикордонники отримали завчасно, тому вони були оформлені за прискореною процедурою. Біля трапа літака прикордонний контроль тільки провів ідентифікацію і проставив відмітку в паспортні документи іноземців.

"Прикордонний контроль здійснюється у захисному спорядженні з дотриманням всіх норм і правил санітарно-епідеміологічної безпеки у відповідності з Міжнародними медико-санітарними правилами Всесвітньої організації охорони здоров'я у відокремленій зоні аеропорту", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, 45 українців і 27 іноземців, евакуйованих з китайського Уханя, 22 члена екіпажу, поліцейські і лікарі пройдуть процедуру обсервації (режиму спостереження в ізольованому просторі).

Тим часом у пасажирів та екіпажу не було виявлено симптомів коронавіруса. Всіх пасажирів ретельно перевірили медичні працівники.

Раніше після завершення дозаправки в аеропорту "Бориспіль", літак авіакомпанії SkyUp з евакуйованими українцями та іноземцями приземлився в аеропорту "Харків".