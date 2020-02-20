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20 лютого 2020, четвер, 11:09 29
Президент 2020-02-20T14:00:05+02:00
Українські Новини
Всі ми - люди: Зеленський засудив протести українців через евакуацію громадян з Уханя

Всі ми - люди: Зеленський засудив протести українців через евакуацію громадян з Уханя

Анна Рудык
Евакуація українців, Евакуація українців з Китаю, Коронавірус, Володимир Зеленський
Евакуація з Уханя. Фото: Facebook/Володимир Зеленський
Евакуація з Уханя. Фото: Facebook/Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів про безпрецедентні заходи безпеки при евакуації громадян з Китаю і присоромив українців за протести проти розміщення евакуйованих. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Так, Зеленський розповів, що кількох громадян не пустили на борт через підвищену температуру.

"Заходи безпеки - безпрецедентні. Зробили все можливе і неможливе, щоб гарантувати: вірус в Україну не потрапить. Кількох громадян не пустили на борт в Ухані, оскільки в них була трохи підвищена температура. Всі, хто піднявся на борт, - у задовільному стані. вони здорові, але мають пройти карантин і обсервацію протягом 14 днів. Евакуйовані будуть жити в закритому медичному центрі Національної гвардії в Нових Санжарах. Він буде повністю ізольований і переведений на суворий режим бактеріологічної безпеки. Протягом двох тижнів це буде, напевно, найбільш об'єкт, що охороняється в країні... Тобто бактеріологічної небезпеки немає. Але є інша небезпека, про яку я хотів би сказати. Небезпека забути про те, що всі ми люди і всі ми українці. Кожен із нас. Включно з тими, хто опинився в Ухані під час епідемії", - написав Зеленський.

Він зазначив, що у Франції жителі міста, в який були евакуйовані французи з Уханя, співчували і дбали про співвітчизників.

Він додав, що в Казахстані, куди український літак перед приїздом в Україну доставив одного з евакуйованих, також не було жодних протестів і блокувань.

"Навпаки, всі дякували і раділи, що людина нарешті вдома. Нажаль, не всі з нас можуть пишатися такою ж людяною реакцією. Спроби перекрити траси, блокувати шпиталі, не пустити громадян України до України - цим ми показуємо далеко не кращу сторону нашого характеру. Особливо якщо врахувати, що більшість пасажирів - люди, яким менше 30 років. Для багатьох із нас вони майже як діти", - написав Зеленський.

Він підкреслив, що перебування українців за кордоном, в тому числі в разі еміграції, не робить їх чужими для своєї країни.

"Розумію: стара політика протягом десятків років робила звичним ділити українців на "правильних" і "неправильних". Але ця епоха закінчилася. Ми будемо боротися за кожного українця, який потрапив у біду, - де б він не знаходився. Рятувати, евакуювати, обмінювати. Україна не буде здавати своїх", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що саме такою буде державна політика, і закликав громадян до відповідної реакції.

Тим часом Українські Новини ведуть онлайн-трансляцію евакуації громадян з Уханя.

Також відомо, що українців з Китаю відправлять в медцентр "Нові Санжари" через Харків.

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