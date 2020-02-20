Радянський препарат "Арбідол" в Китаї включили в план лікування від коронавіруса і тестують

МОЗ Китаю включив арбідол в нову версію плану діагностики і лікування коронавіруса COVID-2019. Про це повідомляє South China Morning Post.

В пункті про противірусної терапії виключені слова "ефективне антикоронавирусное лікування в даний час не підтверджено" вводяться чотири препарату для тестування — арбідол, хлорохинфосфат і рибавірин у комбінації з інтерфероном або лопинавиром/ритонавіром. Увагу на документ (.pdf) першим звернув видання The Bell.

При написанні латиницею частина виробників називають препарат, який тестується для лікування коронавіруса, abidol, інші — aribidol, його також випускають під власними товарними знаками. Різночитання є і в написанні в ЗМІ: китайський телеканал CGTN і агентство Reuters називали його abidol. Опитані The Bell експерти підтвердили, що китайська назва препарату звучить саме як арбідол.

Також повідомлялося, що арбідол не має доведеної ефективності і не включений до рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я з лікування грипу. Діючою речовиною препарату є умифеновир, який відомий під назвою "Арбідол": після закінчення дії патенту на "Арбідол"

Тим часом, літак з евакуйованими з Уханя приземлився в Києві на дозаправку: людей відправлять в санаторій під Полтавою.

В Нових Санжарах (Полтавська область) місцеві мешканці перекрили дорогу і почали протестувати проти того щоб туди привезли евакуйованих з китайського Уханя українців.