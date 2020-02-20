підписатися на розсилку
24.2 24.51
26.1 26.6
˟
20 лютого 2020, четвер, 10:11 34
Азія 2020-02-20T15:28:38+02:00
Українські Новини
На коронавірус можна захворіти знову, — китайські медики

На коронавірус можна захворіти знову, — китайські медики

Кира Молчанова
Коронавірус, коронавірус в Китаї, Епідемія коронавірусу, Карантин
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Поки борт з українцями та іноземцями з ураженого коронавірусом китайського Уханя приземлився в аеропорту "Бориспіль", медики у Китаї зафіксували повторні випадки зараження у пацієнтів, які були вилікувані і виписані з лікарень.

Про це повідомляють "Пекінські новости" з посиланням на главу медичної групи по лікуванню коронавіруса професора Чжао Цзяньпін, пише "Інтерфакс-Україна".

У повідомленні йдеться, що у пацієнтів, яких виписали з лікарні з негативними результатами тесту на коронавірус, згодом знову виявили захворювання.

Професор пояснив таку ситуацію недосконалістю тестів, можливими помилками лаборантів та особливостями організму конкретних пацієнтів. При цьому він не зміг точно сказати, чи йдеться про рецидив захворювання або повторне зараження. На думку медика, вірус міг бути "не повністю видаленим з організму" або "виробилося недостатньо антитіл".

Професор Чжао Цзяньпін розповів, що виписаних пацієнтів необхідно ще на 14 днів поміщати в додатковий карантин. Епідемічну ситуацію в Китаї в цілому професор назвав «раніше, важкою».

Як повідомляли Українські Новини, два пасажири круїзного лайнера Diamond Princess, у яких був виявлений коронавірус, померли.

Літак з евакуйованими громадянами з Уханя приземлився в аеропорту "Бориспіль" на дозаправку.

Більше новин про: Коронавірус коронавірус в Китаї Епідемія коронавірусу Карантин

Частина персоналу медичного центру "Нові Санжари" звільнилася перед евакуацією українців з Китаю, - депутат
Одужали хворі на коронавірус українці на круїзному лайнері Diamond Princess
Новини
ОПЗ за 200 днів роботи з "АгроГазТрейдінгом" акумулював додаткові 16,5 млн гривень для погашення заборгованості перед "Нафтогазом" 15:42
У Раді вимагають розслідувати відмова аеропорту Тернополя приймати літак з евакуйованими з Уханя 15:24
Частина персоналу медичного центру "Нові Санжари" звільнилася перед евакуацією українців з Китаю, - депутат 15:22 Доповнено
Windrose має намір відкрити рейс з Києва в Загреб у період літньої навігації-2020 15:10
Евакуація українців з Уханя: як виглядають кімнати санаторія, в який мають привезти громадян 15:00
більше новин
Мітингувальники подарували директору НАБУ яйця з написом "Ситника - геть", – ЗМІ 13:15
Лікарня в Київській області готова прийняти евакуйованих з Уханя українців 11:01 Документ
Нардеп Гончаренко і віцепрем'єр Федоров посперечалися у мережі - у виграші фонд "Таблеточки" 13:13
Названа трійка найкращих голів ОДА: Скальський, Шмигаль, Прокопенко 09:37 Інфографіка
Слідчий ДФС Дніпропетровщини попався на хабарі в 11 тис. доларів 10:09
більше новин
"Нацкорпус" запросив Зеленського та Сивоху в Золоте, де продовжуються обстріли 16:14
Названа трійка найкращих голів ОДА: Скальський, Шмигаль, Прокопенко 09:37 Інфографіка
"Укртелеком" підняв тарифи: скільки буде коштувати телефонний зв'язок 10:12
У Тернополі в їдальні коледжу масово отруїлися учні 08:41
Експерти МВФ почали роботу в Україні 10:14
більше новин
В Харкові прикордонники в захисному спорядженні оформляли евакуйованих з Китаю
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok