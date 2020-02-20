На коронавірус можна захворіти знову, — китайські медики

Поки борт з українцями та іноземцями з ураженого коронавірусом китайського Уханя приземлився в аеропорту "Бориспіль", медики у Китаї зафіксували повторні випадки зараження у пацієнтів, які були вилікувані і виписані з лікарень.

Про це повідомляють "Пекінські новости" з посиланням на главу медичної групи по лікуванню коронавіруса професора Чжао Цзяньпін, пише "Інтерфакс-Україна".

У повідомленні йдеться, що у пацієнтів, яких виписали з лікарні з негативними результатами тесту на коронавірус, згодом знову виявили захворювання.

Професор пояснив таку ситуацію недосконалістю тестів, можливими помилками лаборантів та особливостями організму конкретних пацієнтів. При цьому він не зміг точно сказати, чи йдеться про рецидив захворювання або повторне зараження. На думку медика, вірус міг бути "не повністю видаленим з організму" або "виробилося недостатньо антитіл".

Професор Чжао Цзяньпін розповів, що виписаних пацієнтів необхідно ще на 14 днів поміщати в додатковий карантин. Епідемічну ситуацію в Китаї в цілому професор назвав «раніше, важкою».

Як повідомляли Українські Новини, два пасажири круїзного лайнера Diamond Princess, у яких був виявлений коронавірус, померли.

Літак з евакуйованими громадянами з Уханя приземлився в аеропорту "Бориспіль" на дозаправку.