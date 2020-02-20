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20 лютого 2020, четвер, 08:35 11
Суспільство 2020-02-20T11:00:03+02:00
Українські Новини
Евакуація українців з Китаю. У Нових Санжарах люди блокують дороги, а на в'їзд пригнали військову техніку

Евакуація українців з Китаю. У Нових Санжарах люди блокують дороги, а на в'їзд пригнали військову техніку

Таня Войтюк
Евакуація українців, Евакуація українців з Китаю, Полтавська область, Коронавірус
Автобуси і техніка на в'їзді в місто. Скріншот: 24 канал
Автобуси і техніка на в'їзді в місто. Скріншот: 24 канал

В Нових Санжарах (Полтавська область) місцеві жителі перекрили дорогу і почали протестувати проти того, щоб туди привезли евакуйованих з китайського Уханя українців. В цей же час на в'їзді в місто організувалася колона автобусів і бронеавтомобілів з військовими.

Про це повідомляє "24 канал".

В соціальних мережах люди ще з вечора почали закликати збиратися і блокувати виїзди. Скріншоти повідомлень опубліковані в Telegram-каналі Klymenko Time.

СкрінСкрін повідомлення мешканців Полтавської області

Повідомлення місцевих жителів Полтавської областіПовідомлення місцевих жителів Полтавської області

Зокрема, власників автомобілів закликають збиратися біля військового санаторію Нацгвардії у Нових Санжарах.

Бронетехніка на в'їзді в місто. Скріншот: 24 каналБронетехніка на в'їзді в місто. Скріншот: 24 канал

Інформація про те, що туди нібито повинні привезти евакуйованих з Китаю українців, напередодні поширилася в соціальних мережах та ЗМІ. Водночас у Міністерстві внутрішніх справ досі офіційно не повідомили, куди саме помістять евакуйованих.

Як повідомляли Українські Новини, трекінгові онлайн сервіси Flightradar і Radarbox24 показують, що літак з евакуйованими з Уханя пасажирами кружляє над Харківською областю.

Тим часом на борт літака, призначеного для евакуації українців з Уханя, не пустили чотирьох людина.

Крім цього, Україна відмовилася евакуювати дівчину через собаку.

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