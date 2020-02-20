Евакуація українців з Китаю. У Нових Санжарах люди блокують дороги, а на в'їзд пригнали військову техніку

В Нових Санжарах (Полтавська область) місцеві жителі перекрили дорогу і почали протестувати проти того, щоб туди привезли евакуйованих з китайського Уханя українців. В цей же час на в'їзді в місто організувалася колона автобусів і бронеавтомобілів з військовими. Про це повідомляє "24 канал". В соціальних мережах люди ще з вечора почали закликати збиратися і блокувати виїзди. Скріншоти повідомлень опубліковані в Telegram-каналі Klymenko Time. Скрін повідомлення мешканців Полтавської області Повідомлення місцевих жителів Полтавської області Зокрема, власників автомобілів закликають збиратися біля військового санаторію Нацгвардії у Нових Санжарах. Бронетехніка на в'їзді в місто. Скріншот: 24 канал Інформація про те, що туди нібито повинні привезти евакуйованих з Китаю українців, напередодні поширилася в соціальних мережах та ЗМІ. Водночас у Міністерстві внутрішніх справ досі офіційно не повідомили, куди саме помістять евакуйованих. Як повідомляли Українські Новини, трекінгові онлайн сервіси Flightradar і Radarbox24 показують, що літак з евакуйованими з Уханя пасажирами кружляє над Харківською областю. Тим часом на борт літака, призначеного для евакуації українців з Уханя, не пустили чотирьох людина. Крім цього, Україна відмовилася евакуювати дівчину через собаку.