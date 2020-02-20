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20 лютого 2020, четвер, 09:02 6
Політика 2020-02-20T12:46:31+02:00
Українські Новини
В аеропорт Харкова з'їжджаються рятувальні та медичні автомобілі

В аеропорт Харкова з'їжджаються рятувальні та медичні автомобілі

Ольга Фандорина
Рятувальники, коронавірус в Китаї, Харків, евакуація українців з Уханя
Автомобілі хіміко-радіологічної лабораторії в Харкові. Фото: Тетяна Доцяк
Автомобілі хіміко-радіологічної лабораторії в Харкові. Фото: Тетяна Доцяк

У четвер, 20 лютого, Україна очікує прибуття з китайського Уханя лайнера з нашими евакуйованими співгромадянами. Однак місце приземлення поки залишається невідомим. Сам літак з евакуйованими з Уханя вже в Україн і кружляє над харківською областю.

І в аеропорту міста вже знаходяться медики в захисних костюмах. Про це повідомляє харківська журналістка Тетяна Доцяк у своєму Facebook.

"На виїзді на злітну смугу три "швидких", екіпаж у захисних костюмах. Тільки прибули кілька автобусів оперативно-рятувальної служби. Кажуть: "На всяк випадок тут", - написала харківська журналістка.

Тим часом, у Нових Санжарах люди блокують дороги, а на в'їзд пригнали військову техніку.

Також колони Нацгвардії виїхали в "Бориспіль" зустрічати евакуйованих з Уханя українців.

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