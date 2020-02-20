В аеропорт Харкова з'їжджаються рятувальні та медичні автомобілі

У четвер, 20 лютого, Україна очікує прибуття з китайського Уханя лайнера з нашими евакуйованими співгромадянами. Однак місце приземлення поки залишається невідомим. Сам літак з евакуйованими з Уханя вже в Україн і кружляє над харківською областю.

І в аеропорту міста вже знаходяться медики в захисних костюмах. Про це повідомляє харківська журналістка Тетяна Доцяк у своєму Facebook.

"На виїзді на злітну смугу три "швидких", екіпаж у захисних костюмах. Тільки прибули кілька автобусів оперативно-рятувальної служби. Кажуть: "На всяк випадок тут", - написала харківська журналістка.

Тим часом, у Нових Санжарах люди блокують дороги, а на в'їзд пригнали військову техніку.

Також колони Нацгвардії виїхали в "Бориспіль" зустрічати евакуйованих з Уханя українців.