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19 лютого 2020, середа, 21:28 19
Зовнішня політика 2020-02-19T21:30:56+02:00
Українські Новини
Політв'язень Кремля Стогній вийшов на свободу

Політв'язень Кремля Стогній вийшов на свободу

Елена Новикова
український політв'язень, Людмила Денісова, Олексій Стогній, звільнення політв'язня
Олексій Стогній. Фото: Facebook/Людмила Денісова
Олексій Стогній. Фото: Facebook/Людмила Денісова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявляє про звільнення українського політв'язня Олексія Стогнія. Про це вона повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Український політв'язень Олексій Стогній, якого окупаційна влада незаконно затримала в листопаді 2016 року, а згодом засудила, - в Києві", - написала вона.

Денісова зазначила, що всі ці роки Стогній утримувався в нестерпних умовах, що сильно позначилося на стані його здоров'я.

Вона зазначила, що терміново вживатиме заходи з проведення висококваліфікованого медичного обстеження та надання необхідної лікарської допомоги Стогнію.

Крім того, Денісова закликала представників міжнародних правозахисних організацій і дипломатичний корпус використовувати всі важелі впливу, щоб забезпечити дотримання основних прав і свобод громадян України, утримуваних Росією.

Як повідомляли Українські Новини, 19 лютого незаконно засуджений Росією на 2,5 року журналіст Микола Семена прибув до Києва.

Також Вадим Пристайко прогнозує, що найближчим часом в Україну можуть повернутися 100 громадян в результаті обміну полоненими.

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