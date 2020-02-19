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19 февраля 2020, среда, 09:01 138
Общество 2020-02-19T09:39:44+02:00
Українські Новини
Сегодня в Киев из аннексированного Крыма прибыл освобожденный журналист Николай Семена

Сегодня в Киев из аннексированного Крыма прибыл освобожденный журналист Николай Семена

Елизавета Кесельман
Крым, Осуждение журналиста, Освобождение журналиста, Николай Семена, Освобождение Семены
Николай Семена.Фото:ru.krymr.com
Николай Семена.Фото:ru.krymr.com

Незаконно осужденный Россией на 2,5 года крымский журналист Николай Семена прибыл на киевский железнодорожный вокзал в среду, 19 февраля. Об этом передает Крым.реалии.

18 февраля Николай Семена выехал из аннексированного Россией Крыма на материковую часть Украины на лечение. Он сообщил, что намерен пройти медицинское обследование в Киеве, а дальше – продолжить журналистскую деятельность.

Он также сообщил, что беспрепятственно прошел контроль российских пограничников на админгранице Крыма с Херсонщиной, хотя "проверяли тщательно". А со стороны материковой Украины его встретили представители местной власти и бывший политузник Эдем Бекиров с супругой Гульнарой Бекировой, которая является заместителем главы Генической райгосадминистрации.

Президент Радио Свобода Джейми Флай отреагировал на приезд обозревателя Крым.Реалии, арестованного 4 года назад.

"Новости, что Николай – в безопасности, долгожданные и радостные. Его арест почти четыре года назад за публикацию критики в отношении аннексии Крыма Россией является ошибкой и нарушением прав человека. Я рад, что Николай свободен и может восстановить свою писательскую карьеру на благо украинцев", – отметил Флай.

Как сообщали Українські Новини, 20 февраля 2017 года Николаю Семене вручили обвинительное заключение по делу о сепаратизме (статья 280.1 УК России – ред). По версии следствия, крымский журналист "подготовил статью под названием "Блокада – необходимый первый шаг к освобождению Крыма", в которой были обнаружены призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации". 

Национальный союз журналистов Украины призывал и украинскую власть, и международные организации приложить все усилия, чтобы добиться необходимого лечения в кардиологической клинике Киева крымского журналиста, члена НСЖУ Николая Семены.

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