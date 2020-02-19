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19 лютого 2020, середа, 19:57 11
Зовнішня політика 2020-02-19T21:15:02+02:00
Українські Новини
Україна не буде обмежувати в'їзд для громадян Китаю

Україна не буде обмежувати в'їзд для громадян Китаю

Таня Войтюк
Україна, Заборона в'їзду, Росія, Ухань, МОЗ
Україна не обмежить в'їзд жителям Китаю. Фото: vesti
Україна не обмежить в'їзд жителям Китаю. Фото: vesti

У той час як Росія закрила кордон для Китаю, Україна не має наміру обмежувати в'їзд для громадян Китаю.

Про це повідомив державний секретар Міністерства закордонних справ Андрій Заєць кореспонденту Українських Новин.

"Поки що немає. Ми орієнтуємося на санітарні правила Європейського Союзу, жодна країна Європейського Союзу на сьогоднішній день обмежень не вводила", - сказав він.

Заєць також зауважив, що якщо Міністерство охорони здоров'я прийме рішення посилити заходи безпеки і ввести обмеження в'їзду для громадян Китаю, МЗС, як відповідальний за візову політику, буде виконувати його.

Він також зазначив, що в першу чергу свої державні кордони закрили ті країни, які мають спільні кордони з Китаєм. Раніше, Державна прикордонна служба України повідомила, що Росія припиняє пропуск на свою територію громадян Китаю.

Починаючи з 00:00 20 лютого 2020 року громадяни Китаю зможуть потрапити в Росію тільки з діловою або гуманітарною метою.

Як повідомляли Українські Новини, МОЗ засекретило інформацію про чотири місця, які готові прийняти українців з Уханя.

Тим часом українців не будуть забирати з круїзного лайнера Diamond Princess.

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