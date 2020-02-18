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18 февраля 2020, вторник, 21:08 33
Политика 2020-02-18T21:12:25+02:00
Українські Новини
Мы не видим нужны в эвакуации, — украинцев не будут забирать с круизного лайнера Diamond Princess

Мы не видим нужны в эвакуации, — украинцев не будут забирать с круизного лайнера Diamond Princess

Таня Войтюк
Эвакуация украинцев, Украина, круизный лайнер, МИД, Япония
Круизный лайнер. Скриншот: ABC News
Круизный лайнер. Скриншот: ABC News

Помимо того, что ситуация с украинцев из Уханя еще не эвакуировали, Украина не будет эвакуировать украинцев с круизного лайнера Diamond Princess. 

Об этом сообщил государственный секретарь Министерства иностранных дел Андрей Заяц корреспонденту Українських Новин.

"Мы не видим нужны в эвакуации. Находясь в Японии, карантинных мероприятий нет. Люди вышли из корабля, их проанализировали, протестировали, поспрашивали, владелец судна купил им билет и они комфортным, обычным, пассажирским рейсом добрались домой",- сказал он.

Он также отметил, что на данный момент известно, что 2 украинцев, которые заболели коронавирусом, находятся в больнице. При этом, один гражданин Украины завтра будет выписан при условии хороших анализов.

Заяц подчеркнул, что эвакуация не нужна в этом случае, так как Япония продолжает осуществлять пассажирские рейсы и люди самостоятельно могут вылететь оттуда, в отличие от Уханя.

Как сообщили Українські Новини, Зеленский пригрозил эвакуировать украинцев из Уханя в особняки политиков в Конче-Заспе.

Тем временем самолет, на котором привезут украинцев из Китая, дезинфицируют, а все отходы с него сожгут

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