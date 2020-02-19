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  • Україна повністю контролює ситуацію на Донбасі, — Загороднюк
19 лютого 2020, середа, 18:55 6
Політика 2020-02-19T19:39:08+02:00
Українські Новини
Україна повністю контролює ситуацію на Донбасі, — Загороднюк

Україна повністю контролює ситуацію на Донбасі, — Загороднюк

Таня Войтюк
ООС, Донбас, Ситуація в зоні ООС, Андрій Загороднюк
Військові. Донбас. Фото: Facebook/ОНС
Військові. Донбас. Фото: Facebook/ОНС

Міністр закордонних справ Андрій Загороднюк заявляє, що військовослужбовці Операції об'єднаних сил зберегли контроль над своїми позиціями на лінії розмежування на Донбасі.

Про це він повідомив журналістам, передають Українські Новини.

"За нашою інформацією його (опорний пункт "Лазня" на лінії розмежування) тимчасово покинули, позиції взагалі наші залишаються незмінними. Цей опорний пункт був попереду, так би мовити, всіх наших позицій", - сказав Загороднюк.

Міністр підкреслив, що саме бойовики першими відкрили вогонь і почали провокацію.

"Бій закінчився ще вчора вранці. З тих пір ситуація абсолютно контрольована. Вона була контрольована навіть під час ходу подій, тому ми, власне кажучи, контролюємо лінію, контролюємо ситуацію і тому приводів для паніки немає", - додав він.

Як повідомляють Українські Новини, бойовики 18 разів обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) у вівторок, 18 лютого.

Після цього у штабі ООС відзвітували про втрати українців і бойовиків в ході бою.

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