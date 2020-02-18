В штабе ООС отчитались о потерях украинцев и боевиков в ходе боя

Боевики 18 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) во вторник, 18 февраля, 1 украинский военный погиб, 3 ранены, 2 контужены.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152-мм и 122-мм, минометов калибра 120-мм и 82-мм, вооружения танка, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 1 обстрел в районе Березового.

17 обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Орехово, Хутор Свободный, Золотое-4, Попасная и Луганское.

Кроме этого, вблизи населенного пункта Орехово противник предпринял попытку штурма наблюдательных постов.

"В результате боевого столкновения украинские защитники очередными огневыми средствами подавили вражеский огонь и остановили диверсионно-разведывательную группу противника. Позиции украинских защитников не потеряны", - сообщает пресс-центр.

Во вторник результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий Объединенных сил погиб, 3 защитника получили ранения и еще 2 контужены.

По данным разведки, в результате столкновения со стороны противника 4 человека погибли и еще 6 получили тяжелые ранения.

Как сообщали Українськi Новини, Офис генерального прокурора открыл уголовное производство по факту обстрелов позиции подразделений Объединенных сил во вторник, 18 февраля.

Ранее штаб ООС заявлял, что боевики пытались перейти линию разграничения.