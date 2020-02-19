Загороднюк прогнозує підвищення статусу України в НАТО у жовтні

Міністр оборони Андрій Загороднюк прогнозує підвищення статусу України в Організації Північноатлантичного договору (НАТО) до партнера з розширеними можливостями в жовтні.

Про це він заявив на брифінгу, передають Українські Новини.

Загороднюк повідомив, що напередодні Мюнхенської конференції з питань безпеки він зустрічався з міністрами оборони країн НАТО в Брюсселі.

Він підкреслив, що в Україні працюють радники, консультанти і спостерігачі від країн НАТО, які сповіщають керівництво альянсу про хід реформ.

"Вони абсолютно задоволені ходом реформ, вони бачать, що з таким темпом, як ми рухаємося зараз ми точно можемо очікувати в жовтні підвищення нашого статусу в НАТО до партнера з розширеними можливостями, якщо темп реформ буде збережений. Тобто повна підтримка є", - сказав він.

Також він заявив, що не розглядається ніякої альтернативи "мінським домовленостям".

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство оборони має намір побудувати військові бази за стандартами НАТО в Маріуполі Донецької області та Сєвєродонецьку Луганської області.

Також Андрій Загороднюк вважає, що план "12 кроків" не відповідає політиці НАТО та України.

Раніше повідомлялося про те, що Кабмін схвалив програму "Україна - Організація Північноатлантичного договору на 2020 рік.