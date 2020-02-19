План "12 шагов" не соответствует политике Украины и НАТО, - Загороднюк

Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что план "12 шагов", авторства трех западных аналитических центров и Российского совета по международным делам, является неформальным и не соответствует политике Украины и Организации Североатлантического договора (НАТО).

Об этом он сообщил журналистам, передают Українськi Новини.

"Наша позиция - это то, что этот документ является абсолютно неформальным. Он не соответствует политике Украины, он не отвечает политике НАТО, он не отвечает политике наших ключевых партнёров. То есть он вообще не отвечает никакой политике. Поэтому мы его не рассматривали всерьез", - сказал Загороднюк.

План был опубликован на сайте Мюнхенской конференции по безопасности, среди пунктов плана указаны запуск нового национального диалога об идентичности и определение определить области избирательного взаимодействия между ЕС и Россией.

Министр отметил, что данный документ не представляет позицию международных партнеров, которые, по его словам, придерживаются другого видения.

Как сообщали Українські Новини, в США назвали неприемлемым план "завершения войны в Украине".

Ранее Украина предложила секторальное разведение войск на Донбассе.