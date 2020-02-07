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Силовые структуры 2020-02-07T15:30:02+02:00
Українські Новини
Минобороны намерено построить военные базы по стандартам НАТО в Мариуполе и Северодонецке

Минобороны намерено построить военные базы по стандартам НАТО в Мариуполе и Северодонецке

Валерия Драгомирова
Минобороны, Нато, Мариуполь, Северодонецк, Военные базы
Минобороны. Фото: navkolo.me
Минобороны. Фото: navkolo.me

Министерство обороны намерено построить военные базы по стандартам НАТО в Мариуполе Донецкой области и Северодонецке Луганской области.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства обороны со ссылкой на интервью министра обороны Андрея Загороднюка изданию Kyiv Post, передают Українськi Новини.

"Мы планируем построить несколько качественных инфраструктурных объектов, чтобы все знали, что у нас тоже могут быть военные базы по стандартам НАТО. В частности, это два объекта, которые мы строим в чистом поле. Это будут военные базы: одна - в Мариуполе, другая - в Северодонецке", - сказал Загороднюк.

Он отметил, что одним из приоритетов деятельности новой команды Министерства обороны является развитие строительства инфраструктуры.

Кроме того, он сообщил, что в текущем году Министерство обороны и в частности Государственная специальная служба транспорта завершат строительство бригадного городка на полигоне "Широкий лан" в Николаевской области.

Как сообщали Українськi Новини, на Азовском море появится военная база Украины. 

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