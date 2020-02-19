Українці стали витрачати вдвічі більше грошей в Польщі

В 2019 році українці витратили в Польщі вдвічі більше грошей, ніж у 2018 році. Про це повідомляє аналітичний департамент Міжнародної компанії з аутстаффінгу "Gremi personal" з посиланням на офіційні дані Центрального статистичного управління Польщі (Główny Urząd Statystyczny - GUS), передає "Економічна правда".

За 2019 рік загальна сума витрачених українцями коштів у Польщі досягає 2,14 млрд доларів, тоді як в 2018 році - вона була лише 1,05 млрд доларів.

"Якщо орієнтуватися на офіційні дані Національного банку України, то українці перерахували з Польщі в Україну в 2019 році - 3,8 млрд дол, а в 2018 році - 3,6 млрд дол. Тобто ми бачимо стрімке зростання в 2 рази витрат українців саме на території Польщі, тоді як перекази в Україну майже не зросли.

Це негативна тенденція для економіки України. Вона страждає не тільки від нестачі робочої сили, але і від того, що українці все більше віддають перевагу польські товари, а не збільшують переказ грошей в Україну, де б вони витрачалися на придбання товарів українських виробників", - заявив експерт з міжнародного працевлаштування та власник компанії з аутстаффінгу "Gremi personal" Євген Кириченко.

Як повідомляли Українські Новини, в той час, як заробітчани переказали в Україну рекордну суму, в Польщі зараз працює більше мільйона трудових мігрантів, з яких майже 900 тисяч – з України.

Українці стали пересилати додому менше грошей в 2019 році.