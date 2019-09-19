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19 сентября 2019, четверг, 17:04 69
Экономика 2019-09-19T18:45:02+03:00
Українські Новини
Фонд госимущества возглавил экс-директор по управлению инфраструктурой "Укрпочты" Сенниченко

Фонд госимущества возглавил экс-директор по управлению инфраструктурой "Укрпочты" Сенниченко

Дмитрий Сенниченко Фото: Facebook /Dmitry Sennychenko
Дмитрий Сенниченко Фото: Facebook /Dmitry Sennychenko

Верховная Рада назначила председателем Фонда государственного имущества (ФГИ) бывшего директора акционерного общества директора по управлению недвижимым имуществом и инфраструктурой "Укрпочты" Дмитрия Сенниченко вместо исполняющего обязанности председателя ФГИ Виталия Трубарова.

За назначение Сенниченко проголосовали 238 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Сенниченко родился в 1973 году в Киеве.

В 1997 году он окончил Институт международных отношений Киевского государственного университета им. Т. Г. Шевченко, после чего работал экономистом в Национальном банке.

Также он занимал должности международного секретаря службы премьер-министра, генерального директора представительства британской компании Parkridge Holdings в Украине, а с 2016 по 2018 год занимал должность директора по управлению недвижимым имуществом и инфраструктурой в "Укрпочте".

Как сообщали Українськi Новини, 18 сентября Кабинет Министров предложил Раде назначить председателем ФГИ Сенниченко вместо Трубарова.  Трубаров задекларировал свою зарплату и доход от пчеловодства жены.

Ранее НАБУ проверяло возможную причастность Трубарова к получению взятки за назначение в ведомство. Но причастность руководителя ФГИ Трубарова к получению взятки не подтвердилась

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