Фонд госимущества возглавил экс-директор по управлению инфраструктурой "Укрпочты" Сенниченко

Верховная Рада назначила председателем Фонда государственного имущества (ФГИ) бывшего директора акционерного общества директора по управлению недвижимым имуществом и инфраструктурой "Укрпочты" Дмитрия Сенниченко вместо исполняющего обязанности председателя ФГИ Виталия Трубарова.

За назначение Сенниченко проголосовали 238 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Сенниченко родился в 1973 году в Киеве.

В 1997 году он окончил Институт международных отношений Киевского государственного университета им. Т. Г. Шевченко, после чего работал экономистом в Национальном банке.

Также он занимал должности международного секретаря службы премьер-министра, генерального директора представительства британской компании Parkridge Holdings в Украине, а с 2016 по 2018 год занимал должность директора по управлению недвижимым имуществом и инфраструктурой в "Укрпочте".

Как сообщали Українськi Новини, 18 сентября Кабинет Министров предложил Раде назначить председателем ФГИ Сенниченко вместо Трубарова. Трубаров задекларировал свою зарплату и доход от пчеловодства жены.

Ранее НАБУ проверяло возможную причастность Трубарова к получению взятки за назначение в ведомство. Но причастность руководителя ФГИ Трубарова к получению взятки не подтвердилась