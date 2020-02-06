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06 февраля 2020, четверг, 09:31 657
Недвижимость 2020-02-06T09:36:20+02:00
Українські Новини
Фонд госимущества отключил площадки Яценко

Фонд госимущества отключил площадки Яценко

Оксана Соболь
Антон Яценко, Оценка недвижимости, Площадки Яценко, Фонд государственного имущества
Недвижимость
Недвижимость

Фонд государственного имущества (ФГИ) отключил электронные площадки, предоставляющие услуги по внесению информации об оценке недвижимости в единую базу данных отчетов об оценке недвижимости.

Об этом говорится в сообщении учреждения, передают Українськi Новини.

"31 января Фонд государственного имущества Украины отключил четыре авторизованные электронные площадки от Единой базы данных отчетов об оценке, изъял их из процедуры регистрации и проверки информации отчетов об оценке объектов недвижимости", - сказано в нем.

Вся информация, содержащаяся на этих авторизованных площадках, находится в процессе передачи в Фонд госимущества в соответствии с требованиями порядка ведения единой базы данных отчетов об оценке.

Отчеты об оценке хранятся в единой базе в электронной форме.

При этом Фонд госимущества разработал и запустил бесплатный сервис внесения информации в единую базу отчетов об оценке.

 5 декабря 2019 года Рада отменила необходимость внесения информации об оценке имущества в единую базу при посредничестве электронных площадок, 25 декабря Зеленский подписал соответствующий законопроект.

Как сообщали Українськi Новини, с августа 2018 года Фонд государственного имущества начал обнародовать информацию из Единой базы отчетов об оценке недвижимости.

Тогда в одном из выпусков программы антикоррупционных расследований "Наші гроші" заявлялось, что частные фирмы, функционирующие при ФГИУ, стали монопольными посредниками в сфере оценки недвижимости и "заработали" на данной коррупционной схеме 23 млн гривен.

Ряд СМИ, в том числе и "Наші гроші", предположили, что за площадками-посредниками стоит депутат Рады Антон Яценко (ранее был причастен к созданию Тендерной палаты, которую обвинили в монопольном посредничестве при госзакупках).

Яценко свою причастность к данным компаниям отрицал.

Всего при ФГИ были авторизованы 4 площадки для внесения информации об оценке имущества.

 

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