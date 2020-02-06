Фонд госимущества отключил площадки Яценко

Фонд государственного имущества (ФГИ) отключил электронные площадки, предоставляющие услуги по внесению информации об оценке недвижимости в единую базу данных отчетов об оценке недвижимости.

Об этом говорится в сообщении учреждения, передают Українськi Новини.

"31 января Фонд государственного имущества Украины отключил четыре авторизованные электронные площадки от Единой базы данных отчетов об оценке, изъял их из процедуры регистрации и проверки информации отчетов об оценке объектов недвижимости", - сказано в нем.

Вся информация, содержащаяся на этих авторизованных площадках, находится в процессе передачи в Фонд госимущества в соответствии с требованиями порядка ведения единой базы данных отчетов об оценке.

Отчеты об оценке хранятся в единой базе в электронной форме.

При этом Фонд госимущества разработал и запустил бесплатный сервис внесения информации в единую базу отчетов об оценке.

5 декабря 2019 года Рада отменила необходимость внесения информации об оценке имущества в единую базу при посредничестве электронных площадок, 25 декабря Зеленский подписал соответствующий законопроект.

Как сообщали Українськi Новини, с августа 2018 года Фонд государственного имущества начал обнародовать информацию из Единой базы отчетов об оценке недвижимости.

Тогда в одном из выпусков программы антикоррупционных расследований "Наші гроші" заявлялось, что частные фирмы, функционирующие при ФГИУ, стали монопольными посредниками в сфере оценки недвижимости и "заработали" на данной коррупционной схеме 23 млн гривен.

Ряд СМИ, в том числе и "Наші гроші", предположили, что за площадками-посредниками стоит депутат Рады Антон Яценко (ранее был причастен к созданию Тендерной палаты, которую обвинили в монопольном посредничестве при госзакупках).

Яценко свою причастность к данным компаниям отрицал.

Всего при ФГИ были авторизованы 4 площадки для внесения информации об оценке имущества.