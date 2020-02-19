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19 лютого 2020, середа, 14:00 15
Економіка 2020-02-19T15:00:01+02:00
Українські Новини
Гривня почала дешевшати: НБУ обвалив курс

Гривня почала дешевшати: НБУ обвалив курс

Анна Рудык
Курс валют, Курс НБУ, Курс гривні на завтра, курс гривні
Гривня. Фото: bank.gov.ua
Гривня. Фото: bank.gov.ua

Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 20 лютого, на коп. до 8,02 24,5237 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 19 лютого, на 0,57 коп. до 24,4435 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у середу, 19 лютого, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля у вівторок, 18 лютого, підвищився на 1 копійку і становить 3,48 гривень за 10 рублів. Також у середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 18 лютого на 0,17 коп. до 24,5032 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 2,96 коп. до 24,2661 UAH/USD.

А курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення курсу в понеділок на 5 коп. у вівторок знизився на 3 коп. до 24,45 UAH/USD.

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