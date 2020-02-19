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19 лютого 2020, середа, 13:48 16
Президент 2020-02-19T16:00:03+02:00
Українські Новини
Зеленський зустрівся з "розбійником" Годунком в Борисполі

Зеленський зустрівся з "розбійником" Годунком в Борисполі

Ольга Фандорина
Бориспіль, Корупція, Володимир Зеленський, Ярослав Годунок

Президент Володимир Зеленський під час відвідування Бориспільської районної лікарні 19 лютого знову зустрівся з секретарем місцевої міської ради Ярославом Годунком, якого в липні минулого року вигнав з засідання міськради і назвав "розбійником" а потім ще й збирався дзвонити Баканову через нього.

Годунок звернувся до нього з проханням розслідувати розкрадання коштів колишніми чиновниками.

"Володимир Олександрович, я розумію, це дико буде від мене чути, але прошу послухайте мене, будь ласка. Я "розбійник", але я не про себе зараз кажу, але буде дивно від мене чути ... Я розумію, що вам тоді на мене наговорили, що я такий-сякий поганий. Але "розбійник" прийшов просити вас, губернатора просити: будь ласка, давайте мільйони, які вкрала попередня райадміністрація. Щоб ми могли побудувати корпус... Давайте розберемося", – сказав Годунок. 

Зеленський заявив, що спочатку потрібно добудувати корпус лікарні, а потім будуть розбиратися з корупцією.

"Я хочу ще раз вам сказати. Ви вже відома тут людина завдяки мені (на цих словах всі розсміялися – ред.)... Але ви знаєте, у нас така історія, і ми не були до цього в політиці. Чому? Тому що часу на розмови немає. Ми щось робимо, а розбиратися там – це до правоохоронних органів", – сказав президент.

6 вересня Годунку було повідомлено про підозру за частиною 1 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу. Встановлено, що 29 серпня Годунок в будівлі міськради схопив за шию чоловіка (ім'я не вказується) і став його бити. Після цього чоловік упав, а Годунок сів на нього і продовжив побиття. Потім Годунок залишив місце події. При цьому Годунок заперечує побиття активіста.

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