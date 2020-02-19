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19 лютого 2020, середа, 12:52 7
Суспільство 2020-02-19T12:55:14+02:00
Українські Новини
У Харківській області сталася спалах вірусного гепатиту А

У Харківській області сталася спалах вірусного гепатиту А

Ольга Фандорина
Вірусний гепатит А, Вірус, Отруєння, Отруєння дітей
Лікарня. Фото: pixabay
Лікарня. Фото: pixabay

В Харківській області лікарі діагностували 4 випадки гострого вірусного гепатиту "А" серед школярів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я.

Повідомляється, що захворіли вірусом учні школи №1 у селі Борова.

"Станом на 18.02.2020 у всіх хворих діагноз підтверджений лабораторно. Всі хворі госпіталізовані - 1 хворий до КНП ХОР "Обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня" та 3 хворих в інфекційне відділення ВПП "Борівська центральна районна лікарня", стан їх задовільний, вони отримують відповідне лікування", - йдеться в повідомленні.

Місцева влада разом з представниками медичних установ почали епідеміологічне розслідування, щоб встановити причини виникнення спалаху гепатиту.

Раніше група вихованців Бузького дошкільного навчального закладу потрапила в лікарню з симптомами отруєння.

Також масові отруєння сталися на весіллі: півсотні чоловік ледве пережили банкет на Буковині.

А у Львівській області 14 чоловік отруїлися у ресторані.

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