У Харківській області сталася спалах вірусного гепатиту А

В Харківській області лікарі діагностували 4 випадки гострого вірусного гепатиту "А" серед школярів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я.

Повідомляється, що захворіли вірусом учні школи №1 у селі Борова.

"Станом на 18.02.2020 у всіх хворих діагноз підтверджений лабораторно. Всі хворі госпіталізовані - 1 хворий до КНП ХОР "Обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня" та 3 хворих в інфекційне відділення ВПП "Борівська центральна районна лікарня", стан їх задовільний, вони отримують відповідне лікування", - йдеться в повідомленні.

Місцева влада разом з представниками медичних установ почали епідеміологічне розслідування, щоб встановити причини виникнення спалаху гепатиту.

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