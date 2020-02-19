На Донбасі під час боїв були поранені четверо військових

В результаті 22 обстрілів бойовиками позицій підрозділів Операції об'єднаних сил, які вони провели 18 лютого, один військовий загинув, четверо були поранені і ще двоє контужені.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони, передають Українські Новини.

Так, повідомляється, що противник застосував заборонене озброєння.

"18 лютого збройні формування Російської Федерації 22 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з заборонених мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152-мм і 122-мм мінометів калібру 120-мм і 82-мм, озброєння танка, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - сказано в ньому.

Обстріли були вчинені по позиціях Збройних сил поруч з населеними пунктами Березове, Широкіно, Харчовик, Кримське, Новотошківське, Оріхово, Хутір Вольний, Золоте-4, Попасна, Луганське та Новолуганське.

"Поблизу населеного пункту Оріхово ворог зробив спробу штурму наших спостережних постів. В результаті бойового зіткнення українські захисники черговими вогневими засобами придушили ворожий вогонь і зупинили диверсійно-розвідувальну групу противника. Позиції українських захисників не втрачені", - йдеться в повідомленні.

У ньому підкреслюється, що Об'єднані сили давали адекватну вогневу відповідь і контролювали ситуацію, а бойовики в результаті запросили режим тиші.

"В результаті обстрілу ворога один військовослужбовець Об'єднаних загинув, чотири захисники отримали поранення і ще двоє - бойову травму", - сказано в повідомленні.

У свою чергу серед бойовиків в результаті бойового зіткнення четверо загинули і шестеро важко поранених.

З початку доби втрат на Донбасі її було.

Як повідомляли Українські Новини, Офіс генпрокурора почав розслідувати обстріл позицій ООС у вівторок.

Також Зеленський терміново збирав РНБО на брифінг для обговорення ситуації в зоні ООС.