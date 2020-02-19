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19 лютого 2020, середа, 11:01 30 Документ
Суспільство 2020-02-19T12:15:02+02:00
Українські Новини
Лікарня в Київській області готова прийняти евакуйованих з Уханя українців

Лікарня в Київській області готова прийняти евакуйованих з Уханя українців

Елена Литвин
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Лікарня. Фото: pexels
Лікарня. Фото: pexels

Тоді як Міністерство охорони здоров'я не видало місця направлення евакуйованих з Уханя, а в Тернопільській області відбувається протести проти їх розміщення, Київська обласна державна адміністрація повідомила МОЗу про готовність лікарні в Миронівці (Київська область) прийняти українців з Китаю.

Про це йдеться у відповіді Київської обладміністрації Українським Новинам на запит про облаштування в Київській області карантинних зон.

Згідно з ним, на території області можливе розміщення евакуйованих громадян в комунальному некомерційному підприємство Київської обласної ради "Обласна лікарня відновного лікування", яка знаходиться за адресою вул. Пироженка 1 в місті Миронівка.

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Лікарня розрахована на 75 ліжок, можливе розміщення в одно-, двох - або чотиримісні палати, є харчоблок, пральня та окремо огороджена територія.

Відзначається, що поряд знаходиться школа і дитячий сад, на території лікарні постійно проживає сім'я з дітьми.

Крім того, для розміщення евакуйованих необхідно буде виписати з лікарні 74 громадян, які на даний момент проходять лікування у зазначеному закладі.

Розпорядженням Кабінету Міністрів від 3 лютого встановлено тимчасові обмеження та особливі умови для в'їзду осіб, які перебували в провінції Хубей, шляхом їх ізоляції протягом 14 днів у визначених Моз установах.

Як повідомляли Українські Новини, літак доставить евакуйованих громадян "Бориспіль" 20 лютого.

Крім того, літак, який прилетить з Уханя дезінфікують, а всі відходи з нього спалять.

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