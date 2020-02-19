Долар почав дорожчати після падіння

У середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 18 лютого на 0,17 коп. до 24,5032 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 2,96 коп. до 24,2661 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 5,69 коп. до 26,1519 UAH/EUR, курс продажу знизився на 5,01 коп. до 26,5626 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 24,2661 24,5032 26,1519 26,5626 3,46 3,88 Максимальний 24,3500 24,7500 26,4000 26,8000 3,78 4,10 Мінімальний 24,0000 24,4000 25,5000 26,4200 2,30 3,78

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 19 лютого, на 0,25 коп. до 24,4431 UAH/USD.

Також 18 лютого, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в понеділок, 17 лютого, впав на 1 копійку.

Тим часом курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення курсу в понеділок на 5 коп. у вівторок знизився на 3 коп. до 24,45 UAH/USD.