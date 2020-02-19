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19 лютого 2020, середа, 08:15 42
Силові структури 2020-02-19T08:33:15+02:00
Українські Новини
Загострення на Донбасі: ЗСУ зазнали серйозних втрат

Загострення на Донбасі: ЗСУ зазнали серйозних втрат

Анна Рудык
Ситуація в зоні ООС, обстріли на Донбасі, загострення, війна на Донбасі
ООС. Фото: Міноборони України
ООС. Фото: Міноборони України

Вчора, 18 лютого, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі під час бою були знищені 4 бойовика. А збройні формування РФ порушили 22 рази режим припинення вогню. Про це повідомляє штаб ООС.

Так, повідомляється, що противник обстріляв наші позиції з заборонених мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, озброєння танка, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив три обстріли по наших позиціях, дев'ятнадцять обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"Крім цього, поблизу населеного пункту Горіхово ворог зробив спробу штурму наших спостережних постів. В результаті бойового зіткнення українські захисники черговими вогневими засобами придушили ворожий вогонь і зупинили диверсійно-розвідувальну групу противника. Позиції українських захисників не втрачені", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що в подальшому противник запросив режим тиші.

“Вчора, 18 лютого, в результаті обстрілу ворожих один військовослужбовець Об'єднаних загинув, чотири захисника отримали поранення і ще двоє - бойову поразку. За даними розвідки, в результаті бойового зіткнення з боку противника 4 людини були знищені і ще 6 отримали тяжкі поранення", - відзначили в штабі.

З початку поточної доби російські окупаційні війська захисникам Лебединського випустили 15 мін з мінометів калібру 82 мм, а також вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. За поточну добу втрат немає.

Як повідомляли Українські Новини, Офіс генпрокурора почав розслідувати обстріл позицій ООС у вівторок.

А Зеленський терміново збирав РНБО на брифінг для обговорення ситуації в зоні ООС.

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Загострення на Донбасі: ЗСУ зазнали серйозних втрат
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