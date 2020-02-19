Літак для евакуації українців з Уханя вилетів з Києва

В той час, як тернопільський аеропорт відмовився прийняти літак з евакуйованими з Уханя людьми, літак, який для евакуації з Уханя надала авіакомпанія SkyUp Airlines, вилетів з аеропорту "Бориспіль" 19 лютого о 3:01 ночі. Українців, які перебувають в Китаї під загрозою зараження коронавірусом Covid-201, евакуюють, а разом з ними і кількох громадян інших держав.

Факт вильоту українського літака в Китай показав сайт flightradar24.com.

Скріншот flightradar24.com

Планується, що літак повернеться в Україну 20 лютого в 8 ранку. Рейсу PQ7301 авіакомпанії Sky Up доведеться подолати майже 7 тисяч кілометрів.

Раніше міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька повідомила, що відомство знайшло чотири місця, які є безпечними для евакуації до них громадян з китайського міста Ухань, що стало епіцентром епідемії нового коронавірусу. З цих місць будуть обрані найбільш підходящі для евакуації. Міністр не конкретизував, які саме місця йде.

Крім українців Китай на борту літака покинуть громадяни десяти країн: Ізраїлю, Норвегії, Чорногорії, Аргентини, Панами, Коста-Ріки, Домінікани, Еквадору та Іспанії.

Як повідомляли Українські Новини, Україна готується прийняти борт з евакуйованими з Ухани громадянами України і іноземцями. Літак, який прилетить з Уханя дезінфікують, а всі відходи з нього спалять, а евакуйованих з Китаю українців можуть відвезти в Київську або Тернопільську область.