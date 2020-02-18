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18 февраля 2020, вторник, 19:44 340
Общество 2020-02-18T20:09:36+02:00
Українські Новини
Эвакуированных из Китая украинцев могут отвезти в Киевскую или Тернопольскую область

Эвакуированных из Китая украинцев могут отвезти в Киевскую или Тернопольскую область

Ярина Вацяк
Мироновка, Медоборы, Карантин, Эвакуация, Китай, Ухань, Коронавирус
Лаборатория. Фото: pixabay
Лаборатория. Фото: pixabay

Украинцев и иностранных граждан, эвакуированных из Ухани (Китай), которые должны прибыть 20 февраля в аэропорт "Борисполь" (Киевская область), могут доставить в Мироновку Киевской области или в Медоборы в Тернопольской области.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале "UN - сливы и груши".

"Эвакуированные из Ухани украинском и несколько десятков иностранцев доставят в аэропорт Борисполь, откуда повезут транспортом или в Киевскую область (Мироновка), или в Тернопольскую в Микулинци (Медоборы). Сейчас пока такая информация, однако возможны изменения, так как с местом карантина еще нет окончательной определенности", - говорится в нем.

Как сообщали Українськi Новини, Минздрав засекретил два места, которые выбрал для содержания эвакуированных из Китая людей.

Тем временем, Одесский городской совет выделил более 1,6 млн гривен на закупку необходимых препаратов и материалов от коронавируса COVID-19.

Также сообщалось, что самолет, который прилетит из Уханя дезинфицируют, а все отходы с него сожгут. 

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