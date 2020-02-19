День китів і м'ятного шоколаду: що відзначають 19 лютого в Україні та світі

Сьогодні, 19 лютого відзначають Всесвітній день китів або Міжнародний день захисту морських ссавців.

19 лютого святкують День китів

19 лютого 1992 року в Україні Верховна Рада затвердила малим гербом тризуб.

У США сьогодні відзначають Національний день м'ятного шоколаду, а у Франції проходить Національний фестиваль Савойї.

В Мексиці 19 лютого День збройних сил, а у Туркменістані День державного прапора

У Вірменії відзначають День дарування книг, а в Румунії День Бранкуші.

Неофіційно у цей день можна відзначити День пацієнта, який щасливо одужав, День самогонного апарату, День райської насолоди, День знайомства зі своїми зайвими кілограмами, а також День приємних очікувань.

За православним календарем, 19 лютого вшановується пам'ять преподобного Вакули Смірнського.

У народі вірили, що морози у цей день обіцяють бурхливу весну і сухе спекотне літо. А на морози вказувала вода у криницях: якщо вона підіймається, то слід чекати морозної погоди. Також холоду передвіщав північний вітер і зозуля, яка кує на сухому дереві.

Іменини відзначають:

Марія

Христина

Максим

Іван

Марта

Марта

Вакула (Вакула Смирнський)

Вакула

Василь

Юліан

Севастян.

Прогноз погоди

За прогнозом погоди Гідрометеорологічного центру на 18 лютого, в Україні вдень +4...+10 градусів, вночі -2...+3 градуси. По всій території України малохмарно, без опадів. Вітер 5-10 м/с.

Прогноз погоди на 19 лютого. Карта: Укргідрометцентр

Курс валют

За курсом валют Нацбанку на сьогодні, курс гривні до долара підвищився на 0,25 коп. і складає 24,4431 UAH/USD. Курс гривні до євро на 19 лютого встановлений на рівні 26,4291 UAH/EUR.

Люди, народжені в цей день під знаком Водолія. Українські Новини писали про те, що обіцяють зірки для кожного знака зодіаку на 19 лютого.