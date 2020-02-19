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  • День китів і м'ятного шоколаду: що відзначають 19 лютого в Україні та світі
19 лютого 2020, середа, 05:30 15
Lifestyle 2020-02-19T07:30:03+02:00
Українські Новини
День китів і м'ятного шоколаду: що відзначають 19 лютого в Україні та світі

День китів і м'ятного шоколаду: що відзначають 19 лютого в Україні та світі

Ярина Вацяк
Прогноз погоди, іменини, Курс валют, яке сьогодні свято, 19 лютого, який сьогодні день
Кити. Фото: pixabay.com
Кити. Фото: pixabay.com

Сьогодні, 19 лютого відзначають Всесвітній день китів або Міжнародний день захисту морських ссавців.

19 лютого святкують День китів19 лютого святкують День китів

19 лютого 1992 року в Україні Верховна Рада затвердила малим гербом тризуб.

У США сьогодні відзначають Національний день м'ятного шоколаду, а у Франції проходить Національний фестиваль Савойї.

В Мексиці 19 лютого День збройних сил, а у Туркменістані День державного прапора

У Вірменії відзначають День дарування книг, а в Румунії День Бранкуші.

Неофіційно у цей день можна відзначити День пацієнта, який щасливо одужав, День самогонного апарату, День райської насолоди, День знайомства зі своїми зайвими кілограмами, а також День приємних очікувань.

За православним календарем, 19 лютого вшановується пам'ять преподобного Вакули Смірнського.

У народі вірили, що морози у цей день обіцяють бурхливу весну і сухе спекотне літо. А на морози вказувала вода у криницях: якщо вона підіймається, то слід чекати морозної погоди. Також холоду передвіщав північний вітер і зозуля, яка кує на сухому дереві.

Іменини відзначають:

  • Марія
  • Христина
  • Максим
  • Іван
  • Марта
  • Марта
  • Вакула (Вакула Смирнський)
  • Вакула
  • Василь
  • Юліан
  • Севастян.

Прогноз погоди

За прогнозом погоди Гідрометеорологічного центру на 18 лютого, в Україні вдень +4...+10 градусів, вночі -2...+3 градуси. По всій території України малохмарно, без опадів. Вітер 5-10 м/с.

Прогноз погоди на 19 лютого. Карта: УкргідрометцентрПрогноз погоди на 19 лютого. Карта: Укргідрометцентр

Курс валют

За курсом валют Нацбанку на сьогодні, курс гривні до долара підвищився на 0,25 коп. і складає 24,4431 UAH/USD. Курс гривні до євро на 19 лютого встановлений на рівні 26,4291 UAH/EUR.

Люди, народжені в цей день під знаком Водолія. Українські Новини писали про те, що обіцяють зірки для кожного знака зодіаку на 19 лютого.

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