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19 февраля 2020, среда, 05:28 97 Инфографика
Lifestyle 2020-02-19T05:28:01+02:00
Українські Новини
Овнам следует уделить внимание здоровью, а Козероги будут полны сил — гороскоп на среду

Овнам следует уделить внимание здоровью, а Козероги будут полны сил — гороскоп на среду

Елена Новикова
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Гороскоп. Фото: geocaching.com
Гороскоп. Фото: geocaching.com

Пасмурная погода не сможет испортить настрой представителей некоторых знаков зодиака, ведь звезды расположились таким образом, что некоторых знаков ожидает приятные изменения в жизни. О том, что следует ожидать от среды, 19 февраля, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии, тем больше шансов у знака зодиака взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию гроскопа.Чем выше показатель энергии, тем больше шансов у знака зодиака взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию гроскопа.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В среду Овны могут очень сильно навредить своему здоровью. Звезды советуют уделить здоровью особое внимание в этот день. Если же что-то беспокоит, то лучше посетить доктора. 

Телец (20 апреля – 20 мая)

В этот день звезды советуют Тельцам забыть о своих проблемах, делах и уделить внимание родным и друзьям. Они очень нуждаются в Тельцах.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

В среду Близнецы должны будут сообщить очень приятную новость кому-то. Звезды советуют не спешить с тем, чтобы рассказать ее, а немного подождать и понятуть время. Результат очень удивит Близнецов.

Рак (21 июня – 22 июля)

Вокруг в этот день все будут сутетиться. Но эта суета не затронет самих Раков. Они единственные смогут здаво соображать и трезво смотреть на вещи.

Лев (23 июля – 22 августа)

В среду никто и ничто не сможет удержать Львов. Они будут полны энергии, энтузиазма и сил. 

Дева (23 августа – 22 сентября)

Звезды советуют порадовать себя и сделать себе небольшой подарок. Девы этого заслужили. 

Весы (23 сентября – 22 октября)

Дух сотрудничества иногда может облегчить жизнь. Звезды советуют Весам втянуть домашних в небольшое соревнование. Это поможет быстрее справиться с текущими делами. 

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Скорпионов ждут большие финансовые траты. Но звезды советуют не расстраиваться, ведь результат этих трат порадует Скорпионов уже скоро. 

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Среда станет удачным днем для дружеских отношений. День будет удачен для приобретения новых друзей и примерения со старыми. Звезды советуют воспользоваться это возможностью. 

Козерог (22 декабря – 19 января)

Козерогам в этот день будет море по колено, ведь они будут полны сил. Стоит лишь немного приложить усилий. 

Водолей (20 января – 18 февраля)

В этот день Водолеи могут столкнуться с предательством близкого человека. Это всегда неприятная вещь, но звезды советуют не горевать слишком долго, ведь Водолеям не придется больше тратить драгоценное время на этого еловека. 

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Несмотря на то, что будет происходить вокруг Рыб в среду, они будут пребывать в прекрасном расположении духа и настрении. 

Как сообщали Українські Новини, Водолеев и Козерогов ждут перемены в 2020 году.

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