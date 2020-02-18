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18 февраля 2020, вторник, 21:00 68
Общество 2020-02-18T21:00:01+02:00
Українські Новини
Перепады температур, дожди со снегом и туман: прогноз погоды на 19 февраля

Перепады температур, дожди со снегом и туман: прогноз погоды на 19 февраля

Анна Рудык
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Туман. Фото: pixabay
Туман. Фото: pixabay

19 февраля в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3 градуса, днем +6…+8 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +5…+10 градусов.

В Карпатах ночью местами небольшой снег, мокрый снег, днем местами небольшой дождь и мокрый снег, температура ночью -1…-6 градусов, днем +2…-3 градуса.

В Моршине без осадков, температура ночью -1…+1 градус, днем +7…+9 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью -1…+1 градус, днем +6…+8 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью 0…+2 градуса, днем +5…+7 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +4…+9 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +4…+9 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, местами небольшой дождь и мокрый снег, ночью и утром местами туман, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +2…+7 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +7…+12 градусов.

В Крыму переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь и мокрый снег, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +4…+9 градусов.

В Ялте ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Температура ночью 0…+2 градуса, днем +6…+8 градусов.

Как сообщали Українські Новини, украинцев предупредили о высокой снеголавинной опасности и порывах ветра.

Тем временем 18 февраля в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3 градуса, днем +7…+9 градусов.

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