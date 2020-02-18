Перепады температур, дожди со снегом и туман: прогноз погоды на 19 февраля

19 февраля в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +1…+3 градуса, днем +6…+8 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +5…+10 градусов. В Карпатах ночью местами небольшой снег, мокрый снег, днем местами небольшой дождь и мокрый снег, температура ночью -1…-6 градусов, днем +2…-3 градуса. В Моршине без осадков, температура ночью -1…+1 градус, днем +7…+9 градусов. В Трускавце без осадков, температура ночью -1…+1 градус, днем +6…+8 градусов. В Сваляве без осадков, температура ночью 0…+2 градуса, днем +5…+7 градусов. На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +4…+9 градусов. В центре Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +4…+9 градусов. На востоке Украины переменная облачность, местами небольшой дождь и мокрый снег, ночью и утром местами туман, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +2…+7 градусов. На юге Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +7…+12 градусов. В Крыму переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь и мокрый снег, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +4…+9 градусов. В Ялте ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Температура ночью 0…+2 градуса, днем +6…+8 градусов. Как сообщали Українські Новини, украинцев предупредили о высокой снеголавинной опасности и порывах ветра. Тем временем 18 февраля в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ветер юго-западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +1…+3 градуса, днем +7…+9 градусов.