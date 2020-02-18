Кабмін витратив 84 тис. гривень на звіт про свою роботу

Кабінет Міністрів витратив 84 тис. гривень на підготовку та презентацію звіту про свою роботу за 2019 рік. Про це свідчать дані в системі публічних закупівель ProZorro, передають Українські Новини. Згідно з даними, господарсько-фінансовий департамент секретаріату Кабінету Міністрів замовив послуги з підготовки та публічної презентації звіту про перебіг і результати виконання програми діяльності Кабінету Міністрів. Так, послуги графічного дизайну обійшлися в 36 тис. гривень, комунікація з міністерствами (збір даних) - 24 тис. гривень, підготовка тез - 18 тис. гривень, редагування текстів - 6 тис. гривень. Як повідомляли Українські Новини, у звіті уряду за 2019 рік зазначається, що Кабінет Міністрів розраховує на надання допомоги в забезпеченні житлом 600 сім'ям у 2020 році та 4,6 тис. сім'ям — за період 2021-2024 роки. Тим часом, станом на початок лютого, Кабмін Гончарука не виконав майже половину завдань Зеленського, а в Верховній Раді не виключають відставку Кабміну.