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18 лютого 2020, вівторок, 22:10 17
Кабмін 2020-02-18T22:20:11+02:00
Українські Новини
Кабмін витратив 84 тис. гривень на звіт про свою роботу

Кабмін витратив 84 тис. гривень на звіт про свою роботу

Ярина Вацяк
Кабмін, Держбюджет, звіт уряду
Кабмін.Фото: kmu.gov.ua
Кабмін.Фото: kmu.gov.ua

Кабінет Міністрів витратив 84 тис. гривень на підготовку та презентацію звіту про свою роботу за 2019 рік.

Про це свідчать дані в системі публічних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

Згідно з даними, господарсько-фінансовий департамент секретаріату Кабінету Міністрів замовив послуги з підготовки та публічної презентації звіту про перебіг і результати виконання програми діяльності Кабінету Міністрів.

Так, послуги графічного дизайну обійшлися в 36 тис. гривень, комунікація з міністерствами (збір даних) - 24 тис. гривень, підготовка тез - 18 тис. гривень, редагування текстів - 6 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, у звіті уряду за 2019 рік зазначається, що Кабінет Міністрів розраховує на надання допомоги в забезпеченні житлом 600 сім'ям у 2020 році та 4,6 тис. сім'ям — за період 2021-2024 роки.

Тим часом, станом на початок лютого, Кабмін Гончарука не виконав майже половину завдань Зеленського, а в Верховній Раді не виключають відставку Кабміну.

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