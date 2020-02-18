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18 лютого 2020, вівторок, 21:08 8
Політика 2020-02-18T21:47:33+02:00
Українські Новини
Ми не бачимо потреби в евакуації, — українців не будуть забирати з круїзного лайнера Diamond Princess

Ми не бачимо потреби в евакуації, — українців не будуть забирати з круїзного лайнера Diamond Princess

Таня Войтюк
Евакуація, Евакуація українців, Круїзний лайнер, Diamond Princess
Круїзний лайнер. Скріншот: ABC News
Круїзний лайнер. Скріншот: ABC News

Крім того, що українців з Уханю досі не евакуювали, Україна не буде евакуювати українців з круїзного лайнера Diamond Princess.

Про це повідомив державний секретар Міністерства закордонних справ Андрій Заєць кореспонденту Українських Новин.

"Ми не бачимо потрібні в евакуації. Перебуваючи в Японії, карантинних заходів немає. Люди вийшли з корабля, їх проаналізували, протестували, порозпитували, власник судна купив їм квиток і вони комфортним, звичайним, пасажирським рейсом добралися додому",- сказав він.

Він також зазначив, що на даний момент відомо, що 2 українців, які захворіли коронавірусом, перебувають у лікарні. При цьому, один громадянин України завтра буде виписаний за умови хороших аналізів.

Заєць підкреслив, що евакуація не потрібна в цьому випадку, так як Японія продовжує здійснювати пасажирські рейси і люди самостійно можуть вилетіти звідти, на відміну від Уханя.

Як повідомили Українські Новини, Зеленський пригрозив евакуювати українців з Уханя у особняки політиків в Кончі-Заспі.

Тим часом літак, на якому привезуть українців з Китаю, дезінфікують, а всі відходи з нього спалять.

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