Ми не бачимо потреби в евакуації, — українців не будуть забирати з круїзного лайнера Diamond Princess

Крім того, що українців з Уханю досі не евакуювали, Україна не буде евакуювати українців з круїзного лайнера Diamond Princess.

Про це повідомив державний секретар Міністерства закордонних справ Андрій Заєць кореспонденту Українських Новин.

"Ми не бачимо потрібні в евакуації. Перебуваючи в Японії, карантинних заходів немає. Люди вийшли з корабля, їх проаналізували, протестували, порозпитували, власник судна купив їм квиток і вони комфортним, звичайним, пасажирським рейсом добралися додому",- сказав він.

Він також зазначив, що на даний момент відомо, що 2 українців, які захворіли коронавірусом, перебувають у лікарні. При цьому, один громадянин України завтра буде виписаний за умови хороших аналізів.

Заєць підкреслив, що евакуація не потрібна в цьому випадку, так як Японія продовжує здійснювати пасажирські рейси і люди самостійно можуть вилетіти звідти, на відміну від Уханя.

Як повідомили Українські Новини, Зеленський пригрозив евакуювати українців з Уханя у особняки політиків в Кончі-Заспі.

Тим часом літак, на якому привезуть українців з Китаю, дезінфікують, а всі відходи з нього спалять.