У штабі ООС відзвітували про втрати українців і бойовиків під час бою

Бойовики обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) 18 разів у вівторок, 18 лютого, внаслідок чого один український військовий загинув, також троє були поранені, а ще двоє зазанли контуження.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу ООС, передають Українські Новини.

"Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації 18 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з заборонених мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152-мм і 122-мм мінометів калібру 120-мм і 82-мм, озброєння танка, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - сказано в ньому.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив 1 обстріл в районі Березового.

17 обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" поблизу населених пунктів Кримське, Новотошківское, Оріхове, Хутір Вільний, Золоте-4, Попасна та Луганське.

Крім цього, поблизу населеного пункту Оріхове противник зробив спробу штурму спостережних постів.

"Внаслідок бойового зіткнення українські захисники черговими вогневими засобами придушили ворожий вогонь і зупинили диверсійно-розвідувальну групу противника. Позиції українських захисників не втрачені", - повідомляє прес-центр.

У вівторок внаслідок ворожих обстрілів 1 військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, 3 захисники зазанали поранення і ще 2 контужені.

За даними розвідки, внаслідок зіткнення з боку противника 4 людини загинули і ще 6 зазнали тяжких поранень.

Як повідомляли Українські Новини, Офіс генерального прокурора відкрив кримінальне провадження за фактом обстрілу позиції підрозділів Об'єднаних сил у вівторок, 18 лютого.

Раніше штаб ООС заявляв, що бойовики намагалися перейти лінію розмежування.