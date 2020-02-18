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18 лютого 2020, вівторок, 19:43 137
Суспільство 2020-02-18T23:44:16+02:00
Українські Новини
Евакуйованих з Китаю українців можуть відвезти в Київську або Тернопільську область

Евакуйованих з Китаю українців можуть відвезти в Київську або Тернопільську область

Ярина Вацяк
Евакуація, Медобори, Миронівка, коронавірус в Китаї, Ухань, Китай, Коронавірус
Лабораторія. Фото: pixabay
Лабораторія. Фото: pixabay

Евакуйованих з Уханя (Китай) українців та іноземних громадян, які мають прибути 20 лютого в аеропорт "Бориспіль" (Київська область) можуть доставити в Миронівку на Київщині або в Медобори на Тернопільщині.

Про це йдеться в повідомленні в Telegram-каналі "UN - сливы и груши".

"Евакуйованих з Уханя українців та декілька десятків іноземців доставлять в аеропорт Борисполя, звідки повезуть транспортом або на Київщину (Миронівка), або на Тернопільщину в Микулинці (Медобори). Наразі поки така інформація, проте можливі зміни, бо з місцем карантину ще немає остаточної визначеності", - йдеться в ньому.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство охорони здоров'я засекретило два місця, які вибрало для утримання евакуйованих з Китаю людей. Кабінет Міністрів розглядав 12 можливих місць для розміщення прибулих.

Тим часом Одеська міська рада виділила понад 1,6 млн гривень на закупівлю необхідних препаратів і матеріалів від коронавіруса COVID-19.

Також повідомлялося, що літак, який прилетить з Уханя (Китай) дезінфікують, а всі відходи з нього спалять.

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