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18 февраля 2020, вторник, 18:51 8
Общество 2020-02-18T18:52:22+02:00
Українські Новини
Одесские власти выделили 1,6 млн гривен на закупку необходимых препаратов и материалов от коронавируса

Одесские власти выделили 1,6 млн гривен на закупку необходимых препаратов и материалов от коронавируса

Валерия Драгомирова
Одесский горсовет, Закупка препаратов, эвакуация украинцев из Китая, Коронавирус
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В то время как самолет с эвакуированными гражданами вернется из Уханя в Украину утром 20 февраля, Одесский городской совет выделил более 1,6 млн гривен на закупку необходимых препаратов и материалов от коронавируса COVID-19.

Об этом во вторник сообщил журналистам заведующий отделом департамента охраны здоровья горсовета Виктор Бакал, передают Українські Новини.

"Специалисты сети лечебных учреждений Одессы готовятся к диагностированию и оказанию медицинской помощи людям, у которых могут быть выявлены признаки инфицирования коронавирусом COVID-19. Выделено из городского бюджета более 1,6 млн гривен для неотложной закупки необходимых медицинских материалов и препаратов", - сказал Бакал.

Одесская инфекционная больница определена базовым медучреждением для диагностирования и лечения лиц, у которых могут быть выявлены признаки инфицирования коронавирусом.

Отобранные медперсоналом больницы материалы и образцы, подозрительные на зараженность, будут передаваться для исследований в столичной вирусологической лаборатории, оснащенной новейшей аппаратурой и тест-системами.

Как сообщали Українськi Новини, Минздрав засекретил два места, которые выбрал для содержания эвакуированных из Китая людей.


Кроме того, самолет, который прилетит из Уханя дезинфицируют, а все отходы с него сожгут. 

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