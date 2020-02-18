За рік українців стало менше на чверть мільйона людей

Протягом 2019 року кількість населення України зменшилася на 250,8 тис. осіб і на 1 січня становила 41 902,4 тис. людей, в той час, як фактична чисельність населення в Києві вже перевалила за 3 млн людей.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики, передають Українські Новини.

Кількість померлих перевищує кількість народжених: 53 народжених припадає на 100 померлих.

Як повідомляли Українські Новини, протягом січня-серпня 2019 року кількість населення України скоротилася на 177 тис. осіб і на 1 вересня становила 41 976,2 тис. людей.

В 2018 році чисельність населення України скоротилася на 233,2 тис. осіб і на 1 січня становила 42 153,2 тис. людей.

За даними Всеукраїнського перепису населення, проведеного в грудні 2001 року, кількість населення становила 48 415,5 тис. осіб, з них 32 538 тис. осіб - міське населення, 15 877,5 тис. осіб - сільське.

Тим часом, міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет заявив, що чисельність населення України станом на 1 грудня 2019 року становить 37 289,4 тис. осіб.