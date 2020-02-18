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18 лютого 2020, вівторок, 17:36 5
Суспільство 2020-02-18T17:50:54+02:00
Українські Новини
За рік українців стало менше на чверть мільйона людей

За рік українців стало менше на чверть мільйона людей

Ярина Вацяк
Українці, Держстат, Скорочення населення, населення України, населення
Населення. Фото:2016-god.com
Населення. Фото:2016-god.com

Протягом 2019 року кількість населення України зменшилася на 250,8 тис. осіб і на 1 січня становила 41 902,4 тис. людей, в той час, як фактична чисельність населення в Києві вже перевалила за 3 млн людей.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики, передають Українські Новини.

Кількість померлих перевищує кількість народжених: 53 народжених припадає на 100 померлих.

Як повідомляли Українські Новини, протягом січня-серпня 2019 року кількість населення України скоротилася на 177 тис. осіб і на 1 вересня становила 41 976,2 тис. людей.

В 2018 році чисельність населення України скоротилася на 233,2 тис. осіб і на 1 січня становила 42 153,2 тис. людей.

За даними Всеукраїнського перепису населення, проведеного в грудні 2001 року, кількість населення становила 48 415,5 тис. осіб, з них 32 538 тис. осіб - міське населення, 15 877,5 тис. осіб - сільське.

Тим часом, міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет заявив, що чисельність населення України станом на 1 грудня 2019 року становить 37 289,4 тис. осіб.

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