Население Украины стремительно сокращается: количество жителей опустилось ниже отметки 42 млн

В течение января-августа 2019 года численность населения Украины сократилась на 177 тыс. человек и на 1 сентября составила 41 976,2 тыс. человек.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

Число умерших превышает число рожденных: на 100 умерших приходится 53 рожденных.

Как сообщали Українські Новини, в течение января-июля 2019 года численность населения Украины сократилась на 162,9 тыс. человек и на 1 августа составила 41 990,3 тыс. человек.

В 2018 году численность населения Украины сократилась на 233,2 тыс. человек и на 1 января составила 42 153,2 тыс. человек.

По данным Всеукраинской переписи населения, проведенной в декабре 2001 года, численность населения составляла 48 415,5 тыс. человек, из них 32 538 тыс. человек - городское население, 15 877,5 тыс. человек - сельское.

Также в течение января-апреля 2019 года численность населения Украины сократилась на 97,3 тыс. человек и на 1 мая составила 42 055,9 тыс. человек.