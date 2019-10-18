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18 октября 2019, пятница, 18:25 294
Общество 2019-10-18T18:31:14+03:00
Українські Новини
Население Украины стремительно сокращается: количество жителей опустилось ниже отметки 42 млн

Население Украины стремительно сокращается: количество жителей опустилось ниже отметки 42 млн

Численность населения, Население Украины
Люди. Фото: pixabay
Люди. Фото: pixabay

В течение января-августа 2019 года численность населения Украины сократилась на 177 тыс. человек и на 1 сентября составила 41 976,2 тыс. человек.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

Число умерших превышает число рожденных: на 100 умерших приходится 53 рожденных.

Как сообщали Українські Новини, в течение января-июля 2019 года численность населения Украины сократилась на 162,9 тыс. человек и на 1 августа составила 41 990,3 тыс. человек.

В 2018 году численность населения Украины сократилась на 233,2 тыс. человек и на 1 января составила 42 153,2 тыс. человек.

По данным Всеукраинской переписи населения, проведенной в декабре 2001 года, численность населения составляла 48 415,5 тыс. человек, из них 32 538 тыс. человек - городское население, 15 877,5 тыс. человек - сельское.

Также в течение января-апреля 2019 года численность населения Украины сократилась на 97,3 тыс. человек и на 1 мая составила 42 055,9 тыс. человек.

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