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18 лютого 2020, вівторок, 17:33 5
Європа 2020-02-18T17:47:30+02:00
Українські Новини
Користь від глобального потепління. Гренландія планує продавати воду танучих льодовиків

Користь від глобального потепління. Гренландія планує продавати воду танучих льодовиків

Кира Молчанова
Вода, Гренландія, Танення льоду, глобальне потепління
Льодовики. Фото: nasa.gov
Льодовики. Фото: nasa.gov

В Гренландії, яку хотів купити Дональд Трамп, планують продавати талу воду з льодовиків у регіони, які страждають від посухи.

Про це повідомляє видання der Tagesspiegel з посиланням на міністра промисловості і енергетики Йесса Сване.

За його словами, було виписано 16 ліцензій на експорт талої води. На даний момент було запущено дев'ять проектів. В першу чергу влада орієнтується на комерційні компанії.

Сване наголосив, що з одного боку глобальне потепління сприяє таненню льодовиків, а з іншого — призводить до посухи та дефіциту води.

"Тала вода була в Гренландії у великих кількостях протягом багатьох століть. Планується зробити з неї продукт, який користується попитом на ринку", — йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, Данія вперше оголосила, що безпека Гренландії важливіша за такі загрози, як тероризм і кіберзлочинність, оскільки в Арктиці починається конкуренція між світовими державами, зокрема США, Китаєм і Росією.

До цього вчені заявили, що в Гренландії швидкість танення льоду за останні 26 років збільшилася в сім разів. Полярні дослідники дійшли висновку, що за цей час Гренландія втратила 3,8 трильйона тонн льоду — ця маса відповідає зростанню рівня світового океану на 10,6 міліметра.

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