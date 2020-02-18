Користь від глобального потепління. Гренландія планує продавати воду танучих льодовиків

В Гренландії, яку хотів купити Дональд Трамп, планують продавати талу воду з льодовиків у регіони, які страждають від посухи.

Про це повідомляє видання der Tagesspiegel з посиланням на міністра промисловості і енергетики Йесса Сване.

За його словами, було виписано 16 ліцензій на експорт талої води. На даний момент було запущено дев'ять проектів. В першу чергу влада орієнтується на комерційні компанії.

Сване наголосив, що з одного боку глобальне потепління сприяє таненню льодовиків, а з іншого — призводить до посухи та дефіциту води.

"Тала вода була в Гренландії у великих кількостях протягом багатьох століть. Планується зробити з неї продукт, який користується попитом на ринку", — йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, Данія вперше оголосила, що безпека Гренландії важливіша за такі загрози, як тероризм і кіберзлочинність, оскільки в Арктиці починається конкуренція між світовими державами, зокрема США, Китаєм і Росією.

До цього вчені заявили, що в Гренландії швидкість танення льоду за останні 26 років збільшилася в сім разів. Полярні дослідники дійшли висновку, що за цей час Гренландія втратила 3,8 трильйона тонн льоду — ця маса відповідає зростанню рівня світового океану на 10,6 міліметра.