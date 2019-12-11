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11 декабря 2019, среда, 21:23 372
Мир 2019-12-11T21:23:37+02:00
Українські Новини
Гренландия начала таять в 7 раз быстрее, чем в 90-е: ученые

Гренландия начала таять в 7 раз быстрее, чем в 90-е: ученые

Елизавета Кесельман
Гренландия, Аномалия, ледники, Лед, Ученые
Гренландия. Фото: dinosaur-alive.tumblr.com
Гренландия. Фото: dinosaur-alive.tumblr.com

Международная группа полярных исследователей установила, что в Гренландии скорость таяния льда за последние 26 лет увеличилось в семь раз. Об этом говорится в исследовании международной группы полярных исследователей,передает ВВС Украина. 

В рамках исследования ученые проанализировали спутниковые данные, собранные в период с 1992 по 2018 год, и пришли к выводу, что за это время Гренландия потеряла 3,8 триллиона тонн льда - эта масса соответствует росту уровня мирового океана на 10,6 миллиметра.

При этом ученые зафиксировали, что скорость таяния постоянно увеличивается: если в начале 1990-х этот показатель соответствовал примерно одному миллиметру роста уровня воды, то сейчас он уже достигает семи миллиметров.

Если такие же темпы таяния сохранятся, то уже к концу века таяние льда в одной только Гренландии может привести к росту уровня мирового океана на семь сантиметров - без учета других факторов.

Это, в свою очередь, говорят исследователи, может привести к затоплению значительных участков суши.

"Каждый сантиметр роста уровня океана означает угрозу затопления для шестерых миллионов людей", - рассказывает профессор Энди Шеперд, один из авторов исследования.

В среднем в Гренландии ежегодно тает около 250 млрд тонн льда. Однако 2019 был аномально жарким: например, в прибрежном городе Илулиссат температура воздуха достигала 20 градусов.

Такие температурные условия привели к тому, что в этом году Гренландия потеряла 370 000 000 000 тонн льда, говорят ученые.В 2013 году Межправительственная группа экспертов по изменению климата спрогнозировала, что к 2100 году уровень воды в мировом океане вырастет на 60 сантиметров.

Однако другие, уточнены исследования, обнародованные впоследствии, показали, что эта цифра может быть заниженной и в реальности уровень воды может вырасти еще больше.

Как сообщали Українські Новини, ранее в ледниках Гренландии обнаружили гигантский кратер от упавшего метеорита.

Также Дания впервые объявила, что безопасность Гренландии важнее терроризма.

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