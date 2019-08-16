Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии, - СМИ

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность реализации идеи о покупке острова Гренландии, который является автономной территорией Дании.

Об этом сообщили помощники главы американского государства, сообщает The Wall Street Journal.

Трамп неоднократно консультировался со своими помощниками и прочими экспертами, на счет того, насколько возможно реализовать покупку Гренландии, сообщили помощники президента США. По их словам, Трамп даже попросил юрисконсульта Белого дома провести правовую экспертизу проекта.

По данным издания, некоторые помощники президента поддержали замысел, расценив его как хороший экономический шаг. Другие эксперты сочли инициативу Трампа как его очередное увлечение.

Гренландия - самый крупный остров в мире, вместе с окружающими меньшими островами образует одноимённую административную автономную единицу Дании.

Основная масса населения Гренландии в 56 тыс. человек живет на изрезанном фьордами побережье, где нет льда.

Напомним, ранее Трамп заявил, что в России на Белом море взорвалась новейшая ракета с ядерным реактором.

Тем временем, Зеленский и Трамп могут встретиться в сентябре в Польше и на Генассамблее ООН.