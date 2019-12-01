Дания впервые объявила, что безопасность Гренландии важнее терроризма

После заявлений президента США Дональда Трампа о желании купить Гренландию, Дания впервые объявила, что безопасность этого арктического острова, принадлежащего ей, важнее таких угроз, как терроризм или киберпреступность. Служба военной разведки Дании (FE) связывает это, среди прочего, с возможными изменениями в американской политике, пишет "ВВС-Украина"

Гренландия - часть Дании, пользуется чрезвычайно широкой автономией. В 1985 году она вышла из состава Европейского экономического сообщества, также у нее есть право заключать торговые договоры с другими странами.

Китай уже подписал с ними договоры о разработке местных месторождений.

Глава Службы военной разведки Дании Ларс Финдсен сказал, что Гренландия сейчас - главный вопрос безопасности королевства, поскольку в Арктике начинается конкуренция между мировыми державами, в частности США, Китаем и Россией.

В августе правительство Дании назвало абсурдным предложение Дональда Трампа купить Гренландию у Копенгагена.

Сразу после этого Трамп отменил официальный визит в Данию и назвал заявление премьер-министра этой страны отвратительным.

США проявляют интерес к Гренландии уже давно. Впервые Вашингтон предложил купить этот остров в 1867 году, а последний раз, если не считать слов Трампа - в 1941 году, когда Америка обеспечивала безопасность этой территории.

Гренландия играла важную роль во время холодной войны.

В поселке Туле находится американская база с огромным радаром, который следит за пространством над Арктикой в ​​случае ракетного нападения. Это самая северная военная база США.

Как сообщали Українські Новини, после того, как Трамп отменил свой визит в Данию из-за отказа в покупке Гренландии, его обвинили в неуважении к королеве.