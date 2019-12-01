подписаться на рассылку
23.8 24.1
26 26.55
˟
01 декабря 2019, воскресенье, 22:58 1178
Политика мира 2019-12-02T00:45:01+02:00
Українські Новини
Дания впервые объявила, что безопасность Гренландии важнее терроризма

Дания впервые объявила, что безопасность Гренландии важнее терроризма

Дания, США, Дональд Трамп, Гренландия
Гренландия Фото: Nasa
Гренландия Фото: Nasa

После заявлений президента США Дональда Трампа о желании купить Гренландию, Дания впервые объявила, что безопасность этого арктического острова, принадлежащего ей, важнее таких угроз, как терроризм или киберпреступность. Служба военной разведки Дании (FE) связывает это, среди прочего, с возможными изменениями в американской политике, пишет "ВВС-Украина"

Гренландия - часть Дании, пользуется чрезвычайно широкой автономией. В 1985 году она вышла из состава Европейского экономического сообщества, также у нее есть право заключать торговые договоры с другими странами.

Китай уже подписал с ними договоры о разработке местных месторождений.

Глава Службы военной разведки Дании Ларс Финдсен сказал, что Гренландия сейчас - главный вопрос безопасности королевства, поскольку в Арктике начинается конкуренция между мировыми державами, в частности США, Китаем и Россией.

В августе правительство Дании назвало абсурдным предложение Дональда Трампа купить Гренландию у Копенгагена.

Сразу после этого Трамп отменил официальный визит в Данию и назвал заявление премьер-министра этой страны отвратительным.

США проявляют интерес к Гренландии уже давно. Впервые Вашингтон предложил купить этот остров в 1867 году, а последний раз, если не считать слов Трампа - в 1941 году, когда Америка обеспечивала безопасность этой территории.

Гренландия играла важную роль во время холодной войны.

В поселке Туле находится американская база с огромным радаром, который следит за пространством над Арктикой в ​​случае ракетного нападения. Это самая северная военная база США.

Как сообщали Українські Новини, после того, как Трамп отменил свой визит в Данию из-за отказа в покупке Гренландии, его обвинили в неуважении к королеве

Больше новостей о: Дания США Дональд Трамп Гренландия

Архив
Новости
Внедорожник, в котором расстреляли ребенка, принадлежит фигуранту дела о финансировании терроризма на Донбассе 23:56
Поезд Nightjet. Фото: ÖBB
В Австрии показали, как будут выглядеть вагоны ночных поездов нового поколения 23:28
Дания впервые объявила, что безопасность Гренландии важнее терроризма 22:58
Новый Раздол и Новояворовск получают тепло в штатном режиме 22:42
В Берлине полсотни украинцев не смогли вылететь домой из-за очередей в аэропорту 22:21
больше новостей
Ограбление Ощадбанка. Фото: Информатор
В Киеве взорвали и ограбили "Ощадбанк": улица усыпана купюрами, объявлен план "Сирена" 11:13 Дополнено
Минимальная пенсия выросла на 74 гривны, максимальная – на 740: кто получил прибавку 05:59 Список
В первую зимнюю ночь Украину засыпет снегом и ударит мороз: прогноз погоды на воскресенье 13:15 Карта
Директор госпредприятия получил месячную зарплату в 1 млн гривен 06:12
Максим Бужанский: 150 млн гривен на кинофонд жены Порошенко. Ущипните меня, кошмарный сон 19:56
больше новостей
Ограбление Ощадбанка. Фото: Информатор
В Киеве взорвали и ограбили "Ощадбанк": улица усыпана купюрами, объявлен план "Сирена" 11:13 Дополнено
Министр Бородянский выделил госфонду Марины Порошенко в 2 раза больше денег из бюджета, чем давали при президенте Порошенко 21:31
Директор госпредприятия получил месячную зарплату в 1 млн гривен 06:12
Зеленский хочет встретиться со студентами, которые пострадали во время столкновений на Майдане 16:59
Нет "спорных границ", когда речь идет о Крыме, - МИД Литвы обратился к Apple 19:44
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok