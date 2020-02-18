Евакуація українців з китайського Уханя: літак доставить громадян в "Бориспіль" 20 лютого

Україна готується до масштабної евакуації своїх громадян, а також громадян РФ, Нідерландів, Бразилії і Аргентини з китайського Уханя, який став епіцентром розповсюдження коронавірусу. SkyUp відправить в Ухань літак Boeing 737-700 19 лютого, а вже 20 лютого почнеться процес евакуації українців з Китаю. Згідно з онлайн-таблом на сайті авіакомпанії, рейс з Уханя буде виконаний в аеропорт "Бориспіль" з проміжною посадкою в Алмати.



Спочатку на сайті авіаперевізника SkyUp з'явилася інформація, що чартерний рейс з Уханя прилетить в Алмати, а потім вирушить до Львова.

Онлайн-табло. Скріншот: сайт SkyUp

Однак ця інформація була змінена. Тепер остаточною крапкою, куди прилетить борт з Уханя, значиться аеропорт Бориспіль.

Борт з Уханя прилетить в "Бориспіль". Скріншот: сайт SkyUp

Міністр внутрішній справ України Арсен Аваков в ефірі програми "Свобода Слова" розповів, що китайська влада в потрібний момент доставить пасажирів до літака в аеропорту Уханя. Серед них будуть також громадяни Росії, Білорусі, Нідерландів, Аргентини та інших держав.



Перед евакуацією у пасажирів перевірятимуть температуру. На борт не допустять людей, якщо температура буде перевищувати 37,2 °C.

Рейс в Ухань виконає посилений екіпаж з 16 чоловік. З ними також полетять поліцейський, два лікаря, медсестра, військовий і працівник консульства.

По прибуттю в Україну всіх пасажирів і супроводжуючих, включаючи екіпаж, посадять у автобуси і направлять у спеціальне місце на карантин тривалістю 14 днів. Місце карантину міністр не назвав.



На початку лютого українські авіакомпанії МАУ та SkyUp припинили виконання прямих польотів в Китай, закривши рейси Київ-Санья. Останні літаки вирушили до Китаю порожніми для вивозу українських туристів. При прильоту всім пасажирам перевірили температуру і відпустили додому.



Як повідомляли Українські Новини, МОЗ засекретив два місця, які вибрав для утримання евакуйованих з Китаю людей.



Крім того, літак, який прилетить з Уханя дезінфікують, а всі відходи з нього спалять.