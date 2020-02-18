Кличко дозволив "Свободі" провести "Бандерівські читання" в залі Київради безкоштовно

Мер Києва Віталій Кличко дозволив Всеукраїнському об'єднанню (ВО) "Свобода" провести 8 лютого 2020 року "Бандерівські читання" в приміщеннях Київської міської ради безкоштовно.

Про це йдеться у відповіді Київради на запит Українських Новин.

"Відповідно до листа голови фракції ВО "Свобода" у Київській міській раді Юрія Сиротюка від 05.02.2020 щодо проведення в приміщенні Київської міської ради VII "Бандерівських читань" 08.02.2020 в сесійній залі та кулуарах відбувався вищезгаданий захід.

Фінансування проведення заходу не відбувалося з бюджету міста Києва, інформацією про кошторис події Київська міська рада не володіє", - вказано у документі.

Нагадаємо, 8 лютого в Києві відбулися вже VII "Бандерівські читання", що присвячені "місії України та національних інтересів у світі, що глобалізується". В ході заходу, що відбувся в колонному залі Київради, з промовами виступили лідери націоналістичних організацій.

13 січня депутат Верховної Ради України Максим Бужанський (фракція "Слуга народу") назвав Бандеру терористом.

2 січня посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон та посол Польщі Бартош Цыхоцки у спільній заяві засудили героїзацію Степана Бандери, Івана Липи та Андрія Мельника, а також вважають їх пропагандистами етнічних чисток.

Як повідомляли Українські Новини, 1 січня близько 600 осіб провели мітинг з нагоди дня народження лідера Організації українських націоналістів (ОУН) в XX столітті Степана Бандери у Львові.