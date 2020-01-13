подписаться на рассылку
23.75 24.25
25.75 26.75
˟
13 января 2020, понедельник, 11:25 228
Верховная Рада и партии 2020-01-13T11:25:01+02:00
Українські Новини
Бужанский назвал Бандеру террористом

Бужанский назвал Бандеру террористом

Тимофей Борзенко
Степан Бандера, Максим Бужанский

Определённые исторические параллели между политиками разных эпох нашел народный депутат Максим Бужанский, отметив одну историческую дату, произошедшую в этот день 84 года назад. Об этом он написал на персональной странице в социальной сети Facebook.

"В этот день, 13 января 1936 года, польский террорист Степан Бандера получил свой первый пожизненный срок. Но что интересно, в ходе судебных слушаний, и покойный Степан, и его коллеги, наотрез отказались выступать на польском языке, протестуя таким образом против этнической политики Польши конца двадцатых-тридцатых годов прошлого века", - написал Бужанский.

И, как подчеркнул депутат, он должен отметить, что в этом вопросе он Бандеру понимает.

"Тем удивительней наблюдать, как часть современных украинских националистов или лиц, которые себя ими называют, считающих себя последователями Бандеры, в точности копируют в гуманитарных и языковых, в том числе, вопросах, политику той самой Польши тридцатых.

Против которой выступал Степан сотоварищи, за что, собственно, и судили по результатам выступлений.

Трусы или крестик, что-то одно тут лишнее", - констатировал нардеп.

Больше новостей о: Степан Бандера Максим Бужанский

Новости
Алена Бабак готовится уйти из Кабмина, - СМИ 12:25
В декабре кредитование экономики заметно сократилось 12:13
За 11 месяцев 2019 черкасский "Азот" инвестировал в модернизацию и капремонты 188 млн гривен 12:11
Экс-нацгвардейца, который хотел подорвать бывшего боевого командира ВСУ, арестовали 11:45
НБУ достиг среднесрочной инфляционной цели 5%: подешевели авто, одежда и бытовая техника 11:44
больше новостей
Транспортное происшествие на ж/д станции: "Укрзализныця" предупредила о задержке поездов 15:25
Страховой стаж 27 лет: ПФУ дал разъяснение о выходе на пенсию в 2020 06:30 Инфографика
Янукович начал строить новое "Межигорье" в России, отжимая землю у местных жителей, - СМИ 08:49 Документ
Налог на автомобиль: кому придется заплатить 25 тысяч гривен в 2020 году 08:31
"Черные ящики" сбитого в Иране самолета МАУ будут исследоваться в Украине 23:48
больше новостей
Янукович начал строить новое "Межигорье" в России, отжимая землю у местных жителей, - СМИ 08:49 Документ
Украинцы смогут получать зарплату на карточку в любом выбранном банке, - Нацбанк 20:46
Страховой стаж 27 лет: ПФУ дал разъяснение о выходе на пенсию в 2020 06:30 Инфографика
График работы, отпуск и договор: что изменится в трудовом законодательстве 05:35
Налог на автомобиль: кому придется заплатить 25 тысяч гривен в 2020 году 08:31
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok