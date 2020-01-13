Бужанский назвал Бандеру террористом

Определённые исторические параллели между политиками разных эпох нашел народный депутат Максим Бужанский, отметив одну историческую дату, произошедшую в этот день 84 года назад. Об этом он написал на персональной странице в социальной сети Facebook.

"В этот день, 13 января 1936 года, польский террорист Степан Бандера получил свой первый пожизненный срок. Но что интересно, в ходе судебных слушаний, и покойный Степан, и его коллеги, наотрез отказались выступать на польском языке, протестуя таким образом против этнической политики Польши конца двадцатых-тридцатых годов прошлого века", - написал Бужанский.

И, как подчеркнул депутат, он должен отметить, что в этом вопросе он Бандеру понимает.

"Тем удивительней наблюдать, как часть современных украинских националистов или лиц, которые себя ими называют, считающих себя последователями Бандеры, в точности копируют в гуманитарных и языковых, в том числе, вопросах, политику той самой Польши тридцатых.

Против которой выступал Степан сотоварищи, за что, собственно, и судили по результатам выступлений.

Трусы или крестик, что-то одно тут лишнее", - констатировал нардеп.