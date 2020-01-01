600 человек провели митинг по случаю дня рождения Бандеры во Львове

Около 600 человек провели 1 января митинг по случаю дня рождения лидера Организации украинских националистов (ОУН) в XX веке Степана Бандеры во Львове.

Митинг начался в 14:00 и проходил около памятника Бандере, передает корреспондент Українських Новин с места события.

Митинг начался с исполнения Государственного гимна и молебна за Бандеру и всех погибших за Украину.

Также собравшиеся возложили цветы к памятнику Бандере.

Участники митинга держали государственные и красно-черные флаги.

Перед собравшимися выступил заместитель мэра Львова Андрей Москаленко.

Также в митинге приняли участие заместители председателя Львовской областной государственной администрации.

Конфликтов не возникало.

Бандера родился 1 января 1909 года.

Как сообщали Українські Новини, Львовский областной совет неоднократно просил Президента Петра Порошенко вернуть лидеру Организации украинских националистов Степану Бандере и главнокомандующему Украинской повстанческой армии Роману Шухевичу звание Героев Украины.