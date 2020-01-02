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02 января 2020, четверг, 23:21 170 Документ
Внешняя политика 2020-01-02T23:36:27+02:00
Українські Новини
Послы Польши и Израиля осудили героизацию Бандеры, Мельника и Липы, обвинив в этнических чистках

Послы Польши и Израиля осудили героизацию Бандеры, Мельника и Липы, обвинив в этнических чистках

Анна Рудык
Антисемитизм, Посольство Израиля, посольство Польши, Степан Бандера
Степан Бандера. Фото: korrespondent.net
Степан Бандера. Фото: korrespondent.net

Посол Израиля в Украине Джоэль Лион и посол Польши Бартош Цыхоцки осудили героизацию Степана Бандеры, Ивана Липы и Андрея Мельника и считают их пропагандистами этнических чисток. Об этом говорится в официальном заявлении посольства Польши в Украине и посольства Израиля в Украине.

Так, сообщается, что представители власти разных уровней Украины, в том числе Львовский областной совет и Киевская городская государственная администрация отмечают исторические события и их фигуры, которые "нужно раз и навсегда осудить".

"24 декабря Львовский областной совет принял постановление, направленное на выделение государственных средств в 2020 году в память нацистского коллаборанта Андрея Мельника, а также ксенофобского, антисемитского и антипольского писателя Ивана Липы и его сына Юрия Липы, который является создателем расистской теории украинской расы. Кроме того, 1 января Киевская городская государственная администрация на своем здании выставила баннер с изображением Степана Бандеры", - говорится в сообщении.

Так, послы Польши и Израиля отметили, что чествование указанных личностей является оскорблением.

"Помня о наших невинных братьях и сестрах, убитых в 1939-1945 годах на оккупированных территориях Польши, которые сегодня являются частью Украины, мы, Послы Польши и Израиля, считаем, что чествование людей, которые активно пропагандировали этнические чистки является оскорблением, и приводит к противоположному желаемому результату в борьбе с антисемитизмом и процессе примирения наших народов", - отметили послы Польши и Израиля.

Также Бартош и Лион заявили, что ожидают от Львовского облсовета и КГГА присоединения к диалогу с целью поиска правды.

"Со своей стороны, мы готовы содействовать в лучшем сотрудничестве с учреждениями в Израиле и Польше, в том числе с Яд Вашем и Институтом национальной памяти", - подчеркнули в посольстве.

Фото: Фейсбук/Посольство ПольшиФото: Фейсбук/Посольство Польши

Как сообщали Українські Новини, 600 человек провели митинг по случаю дня рождения Бандеры во Львове.

Также проспект Бандеры обратно переименовывать не будут.

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