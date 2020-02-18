Закон про дезінформації допрацюють до квітня, — Мінкульт

Міністерство культури, молоді і спорту має намір до середини квітня доопрацювати законопроект про дезінформацію, який просили не вносити до Кабінету Міністрів.

Про це міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський повідомив журналістам, передають Українські Новини.

"На цьому тижні буде сформована робоча група з юристів і експертів, яка буде допрацьовувати цей закон. Ще протягом 2 місяців, плюс-мінус, ми його допрацюємо", — сказав він.

Бородянський також зазначив, що зустрічався з представником Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) з приводу критики організацією законопроекту про дезінформації, уважно послухав зауваження і констатував, що держава повинна "жити своїм розумом".

Як повідомляли Українські Новини, представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Харлем Дезір стурбований змістом положень законопроекту про дезінформації і готовий провести його юридичну експертизу.

В заяві, опублікованому на сайті Ради Європи говориться, що законопроект про боротьбу з дезінформацією і регулювання діяльності ЗМІ загрожує свободі слова.