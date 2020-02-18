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18 лютого 2020, вівторок, 13:28 4
ЗМІ 2020-02-18T13:33:34+02:00
Українські Новини
Закон про дезінформації допрацюють до квітня, — Мінкульт

Закон про дезінформації допрацюють до квітня, — Мінкульт

Кира Молчанова
преса, ЗМІ, Володимир Бородянський, закон про дезінформацію
Пресса. Свобода слова. фото: rebill.me
Пресса. Свобода слова. фото: rebill.me

Міністерство культури, молоді і спорту має намір до середини квітня доопрацювати законопроект про дезінформацію, який просили не вносити до Кабінету Міністрів.

Про це міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський повідомив журналістам, передають Українські Новини.

"На цьому тижні буде сформована робоча група з юристів і експертів, яка буде допрацьовувати цей закон. Ще протягом 2 місяців, плюс-мінус, ми його допрацюємо", — сказав він.

Бородянський також зазначив, що зустрічався з представником Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) з приводу критики організацією законопроекту про дезінформації, уважно послухав зауваження і констатував, що держава повинна "жити своїм розумом".

Як повідомляли Українські Новини, представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Харлем Дезір стурбований змістом положень законопроекту про дезінформації і готовий провести його юридичну експертизу.

В заяві, опублікованому на сайті Ради Європи говориться, що законопроект про боротьбу з дезінформацією і регулювання діяльності ЗМІ загрожує свободі слова.

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