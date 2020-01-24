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  • Представитель ОБСЕ по свободе медиа срочно едет в Киев убеждать власти не ограничивать права журналистов новыми законами
24 января 2020, пятница, 16:04 40
Политика 2020-01-24T16:52:17+02:00
Українські Новини
Представитель ОБСЕ по свободе медиа срочно едет в Киев убеждать власти не ограничивать права журналистов новым

Представитель ОБСЕ по свободе медиа срочно едет в Киев убеждать власти не ограничивать права журналистов новыми законами

Влада Билоус
Влада Билоус
Харлем Дезир, закон о дезинформации, СМИ, НСЖУ, Сергей Томиленко

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Харлем Дезир с 4 по 7 февраля посетит Украину.

Об этом говорится в сообщении на странице председателя Национального союз журналистов Украины Сергея Томиленко в социальной сети Facebook со ссылкой на источники НСЖУ, передают Українськi Новини.

Томиленко сообщает, что Дезир готов принять участие в обсуждении с властью законопроекта о борьбе с дезинформацией и обеспечить его юридический пересмотр, чтобы гарантировать, что он не повлияет негативно на свободу СМИ и будет полностью соответствовать международным стандартам.

"Фактически, дипломат высокого уровня будет работать с руководством Министерства культуры Украины, чтобы оно не толкало Украину на путь нарушения обязательств в сфере свободы СМИ", - отметил Томиленко.

Он сообщил, что также предполагается встреча с руководством Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, которое является автором законопроекта о медиа.

Как сообщали Українськi Новини, Харлем Дезир обеспокоен содержанием положений законопроекта о дезинформации и готов провести его юридическую экспертизу.

журналистка Светлана Крюкова считает, что, по закону о дезинформации всех журналистов будут сортировать.

Тем временем Минкультуры озвучило требование и обязанности уполномоченного по вопросам информации.

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