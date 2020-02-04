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04 февраля 2020, вторник, 19:14 71
СМИ 2020-02-04T19:14:01+02:00
Українські Новини
Совет по свободе слова призывает Минкульт не вносить в Кабмин законопроект о дезинформации

Совет по свободе слова призывает Минкульт не вносить в Кабмин законопроект о дезинформации

Валерия Драгомирова
Кабмин, Совет по свободе слова, Минкультуры, закон о дезинформации
Пресса. Фото:dw-world.de
Пресса. Фото:dw-world.de

Совет по вопросам свободы слова и защиты прав журналистов при Президенте Украины призывает Министерство культуры не вносить в Кабинет Министров законопроект о дезинформации.

Об этом на своей странице написала представитель совета по свободе слова Татьяна Попова на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Совет разделяет обеспокоенность по этому документу вместе с украинскими журналистами, представителями гражданского общества и международными организациями. Поэтому Совет обращает внимание Президента Украины, Правительства и Верховной Рады на неприемлемость принятия закона в таком виде, а также призывает Министерство культуры, молодежи и спорта не вносить данный текст законопроекта на рассмотрение Кабинета Министров Украины, как таковой, что не отвечает требованиям Конституции Украины, а также международным практикам", - написала она.

Она отметила, что совет изучил текст законопроекта и пришел к выводу, что его содержание не соответствует заявленной цели - борьбе с дезинформацией и вместо этого он сужает свободу слова в стране, способствует самоцензуре журналистов и сужает их права.

Опираясь на экспертизу медиаюристов, совет пришел к выводу и считает неприемлемыми такие инициативы как введение уголовной ответственности для журналистов, чрезмерные и непропорциональные административно-правовые санкции, вмешательство государства в вопросы саморегулирования журналистов, искусственное разделение журналистов на "профессиональных" и просто "журналистов", а также то, что деятельность Уполномоченного по вопросам информации (нового органа, который должен появиться, если будет принят этот законопроект) направлена ​​на ограничение права на свободу выражения мнений, а не на защиту конкретных информационных прав граждан.

Кроме того, совет считает неприемлемым запрет анонимного распространения информации.

Также совет рекомендует Министерству культуры, молодежи и спорта в кратчайшие сроки создать рабочую экспертную группу, которая должна выработать инструменты противодействия дезинформации в украинском информационном пространстве.

Как сообщали Українськi Новини, в Совете Европы заявили, что законопроект о дезинформации угрожает свободе слова в Украине.

А миссия ООН рассказала Бородянскому, что нельзя бороться с дезинформацией за счет ограничения свободы медиа.

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