Совет по свободе слова призывает Минкульт не вносить в Кабмин законопроект о дезинформации

Совет по вопросам свободы слова и защиты прав журналистов при Президенте Украины призывает Министерство культуры не вносить в Кабинет Министров законопроект о дезинформации.

Об этом на своей странице написала представитель совета по свободе слова Татьяна Попова на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.



"Совет разделяет обеспокоенность по этому документу вместе с украинскими журналистами, представителями гражданского общества и международными организациями. Поэтому Совет обращает внимание Президента Украины, Правительства и Верховной Рады на неприемлемость принятия закона в таком виде, а также призывает Министерство культуры, молодежи и спорта не вносить данный текст законопроекта на рассмотрение Кабинета Министров Украины, как таковой, что не отвечает требованиям Конституции Украины, а также международным практикам", - написала она.



Она отметила, что совет изучил текст законопроекта и пришел к выводу, что его содержание не соответствует заявленной цели - борьбе с дезинформацией и вместо этого он сужает свободу слова в стране, способствует самоцензуре журналистов и сужает их права.



Опираясь на экспертизу медиаюристов, совет пришел к выводу и считает неприемлемыми такие инициативы как введение уголовной ответственности для журналистов, чрезмерные и непропорциональные административно-правовые санкции, вмешательство государства в вопросы саморегулирования журналистов, искусственное разделение журналистов на "профессиональных" и просто "журналистов", а также то, что деятельность Уполномоченного по вопросам информации (нового органа, который должен появиться, если будет принят этот законопроект) направлена ​​на ограничение права на свободу выражения мнений, а не на защиту конкретных информационных прав граждан.



Кроме того, совет считает неприемлемым запрет анонимного распространения информации.



Также совет рекомендует Министерству культуры, молодежи и спорта в кратчайшие сроки создать рабочую экспертную группу, которая должна выработать инструменты противодействия дезинформации в украинском информационном пространстве.



Как сообщали Українськi Новини, в Совете Европы заявили, что законопроект о дезинформации угрожает свободе слова в Украине.



А миссия ООН рассказала Бородянскому, что нельзя бороться с дезинформацией за счет ограничения свободы медиа.