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  • В Совете Европы заявили, что законопроект о дезинформации угрожает свободе слова в Украине
28 января 2020, вторник, 14:14 15
Политика 2020-01-28T14:14:05+02:00
Українські Новини
В Совете Европы заявили, что законопроект о дезинформации угрожает свободе слова в Украине

В Совете Европы заявили, что законопроект о дезинформации угрожает свободе слова в Украине

Ольга Фандорина
СМИ, Пресса, Совет Европы, закон о дезинформации
Пресса. Фото:dw-world.de
Пресса. Фото:dw-world.de

Законопроект Украины о борьбе с дезинформацией и регулировании деятельности СМИ угрожает свободе слова. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Совета Европы в понедельник, 27 января. 

20 января Министерство культуры, молодежи и спорта Украины обнародовало проект закона "О противодействии дезинформации и регулировании деятельности СМИ".

"По мнению Минкультуры, текст призван ответить на российскую дезинформацию. Однако журналистское сообщество считает, что эта инициатива, скорее всего, будет использована в качестве инструмента для преследования украинских журналистов", - говорится в заявлении. 

Также в Совете отметили, что Союз журналистов Украины предупредил, что закон узаконит государственное вмешательство в журналистскую деятельность и ограничит права работников СМИ. В документе изложены новые правила регулирования СМИ и журналистской деятельности. Он предусматривает уголовные обвинения за распространение дезинформации с огромными штрафами (до 350 000 евро) и 7 годами тюрьмы.

НСЖУ решительно отклонил законопроект в его нынешнем виде. "Если этот закон будет принят, журналисты будут обязаны иметь профессиональную пресс-карту от спонсируемой государством организации; содержание СМИ будет контролироваться специальным уполномоченным, который будет осуществлять политику штрафов, блокировок и санкций; будет введен индекс доверия, основанный на критериях, разработанных специальным уполномоченным; статус профессионального журналиста будет предоставляться и отказываться в соответствии с Кодексом журналистской этики.; а СМИ будут обязаны публиковать официальную идентификационную информацию", - считает президент Союза Сергей Томиленко.

Журналистка Светлана Крюкова считает, что, по закону о дезинформации всех журналистов будут сортировать.

Тем временем Минкультуры озвучило требование и обязанности уполномоченного по вопросам информации.

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